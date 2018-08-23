Trump: “Azledilirsem piyasalar çöker, herkes fakirleşir“

ABD Başkanı Donald Trump eski avukatı Michael Cohen ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un mahkemede suçlanması sonrası ABD medyasında başlayan 'azil süreci' tartışmaları hakkında konuştu. Fox televizyonuna konuşan Trump "Eğer herhangi bir zamanda azledilirsem piyasa çöker" dedi.



Fox and Friends adlı televizyon programında konuşan Trump "Harika iş çıkartan birini nasıl azledebilirsiniz bilemiyorum. Şunu söyleyebilirim eğer herhangi bir zamanda azledilirsem bence piyasa (ABD ekonomisi) çöker. Herkes fakirleşir" dedi.



Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerinden Demokrat Parti galip çıkarsa kendisini görevden almayı deneyeceklerini söyledi.



Röportajda Trump ayrıca Cohen'in savcılıkla işbirliğine gitmesini eleştirdi. Yargılanmaları sırasında ceza indirimi karşılığında hükümetle işbirliği yapılmasının 'yasa dışı' olması gerektiğini söyleyen Trump hükümetle işbirliğine karar veren bu kişilerin 'hikayeler uydurduğunu' ve 'yalan söylediğini' savundu.



Trump'ın eski avukatı Cohen mali yolsuzluk ve seçim kampanyasına hile karıştırmakla suçlandığı davada itirafçı olmayı kabul etmiş, Trump'la cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden Karen McDougal ve Stormy Daniels'a 'bir siyasi adayın isteği üzerine sus payı ödediğini' kabul etmişti.



Donald Trump kendisiyle ilişkiye girdiklerini iddia eden biri porno film oyuncusu diğeri Playboy dergisi modeli iki kadına eski avukatı Cohen tarafından konuşmamaları için para verildiğini "sonradan öğrendiğini" kaydetmişti.



Trump bu ödemelerin 2016 yılındaki başkanlık seçimleri kampanyası fonundan değil kendi cebinden çıktığını öne sürdü. ABD Başkanı bu ödemeleri seçim kampanyası kapsamında değil kişisel problemlerini çözmek için yaptığını aktarmıştı.



