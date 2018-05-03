Trump Avukatı Cohen'e Geri Ödeme Yapmış!

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarından Rudy Giuliani, Trump'ın 2016'daki seçim kampanyasından önce avukatı Michael Cohen'e, porno yıldızı Stormy Daniels'e verdiği 130 bin doları geri ödediğini söyledi.

Giuliani, Fox News'te yayınlanan "Hannity" programında yaptığı açıklamada, kampanya bütçesinden kullanılmadığını ifade ettiği paranın, "hukuk firması kanalıyla aktarıldığını" ve Trump'ın 130 bin doları Cohen'e ödediğini belirtti.

Rudy Giuliani, Trump'ın, Cohen'in Daniels ile vardığı anlaşmadan haberdar olup olmadığının sorulması üzerine, "Bildiğim kadarıyla detayları konusunda fikri yoktu. Ben nasıl genel hatlarıyla anlaşmayı ve müvekkillerimin işlerini nasıl hallediyorsam, Michael'ın da bu tür işlerin üstesinden geleceğini biliyordu. Müvekkillerimi her karşımıza çıkan şeyle sıkmam. Onlar meşgul insanlar." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, geçen ay Air Force One uçağında gazetecilerin 2016'da avukatlarının Daniels'a susması için ödeme yaptığına dair bilgisinin olup olmadığı sorusuna "Hayır" yanıtını vermişti.

Trump, ayrıca, "Michael Cohen'a sormanız gerek. Avukatım olan kişi Michael. Michael'a sorun." diye konuşmuştu.

Stormy Daniels, Trump ile cinsel ilişkiye girdiği iddiası konusunda sessiz kalması için 2016 yılında bir anlaşmaya imza attığını ancak Trump tarafından imzalanmadığı gerekçesiyle anlaşmanın geçersiz olduğunu savunuyor.

Trump, Daniels'ın iddialarını yalanlarken Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödeme yaptığını doğrulamıştı.