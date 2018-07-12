banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89481
ALTIN
194.534
DOLAR
4.8513
STERLİN
6.4030
EURO
5.6624
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 BİN STERLİN'İ CEBE İNDİRDİ
Yine uyuşturucu
YİNE UYUŞTURUCU
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
banner282

Trump: Almanya'yı eleştirdi!

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Almanya Rusya'ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar veriyorsa NATO'nun nasıl iyi bir tarafı olabilir ki?" değerlendirmesinde bulundu. 

Trump: Almanya'yı eleştirdi!

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Almanya Rusya'ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar veriyorsa NATO'nun nasıl iyi bir tarafı olabilir ki?" değerlendirmesinde bulundu. 

12 Temmuz 2018 Perşembe 07:31
Trump: Almanya'yı eleştirdi!

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer Almanya Rusya'ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar veriyorsa NATO'nun nasıl iyi bir tarafı olabilir ki?" değerlendirmesinde bulundu. 

NATO toplantıları için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Almanya'yı hedef aldı.

Trump paylaşımında, "Eğer Almanya Rusya'ya gaz ve enerji için milyarlarca dolar veriyorsa NATO'nun nasıl iyi bir tarafı olabilir ki?" ifadesini kullandı.

Toplam 29 NATO ülkesinden sadece 5'inin taahhütlerini yerine getirdiğini kaydeden Trump, ABD'nin Avrupa'nın güvenliği için milyarlarca dolar para harcadığını savundu.

Trump ayrıca, NATO ülkelerinin yüzde 2'lik taahhütlerini 2025 yılına kadar değil "bir an önce" yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

ALMANYA'YI DAHA ÖNCE DE HEDEF ALMIŞTI

Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2'si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.

NATO üyeleri içinde özellikle Almanya'yı hedef alan Trump, bu ülkenin savunma katkılarındaki eksiklikleri gidererek NATO'daki liderlik rolünü göstermesi gerektiğini belirtmişti.

Trump'ın NATO'daki AB ülkelerine dair açıklamalarına karşılık ise Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Trump'ın söylemini yumuşatması gerektiğini dile getirmişti.

NATO üyesi ülkeler 2018'de savunmaya toplam 1 trilyon 13 milyar 406 milyon dolar ayıracak. İttifak içerisinde en fazla savunma harcamasını ABD gerçekleştirecek. ABD, 706 milyar 63 milyon dolarla NATO'nun toplam savunma harcamasının yarıdan fazlasını tek başına yapacak.

ABD'yi en yakın, 61 milyar 508 milyon dolarla İngiltere, 52 milyar 25 milyon dolarla Fransa, 51 milyar 9 milyon dolarla Almanya, 25 milyar 780 milyon dolarla İtalya, 21 milyar 601 milyon dolarla Kanada izleyecek.

Türkiye ise 2018'de toplam 15 milyar 219 milyon dolarlık savunma harcaması gerçekleştirecek.

banner288
Son Güncelleme: 12.07.2018 10:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’den AB'a ticari müzakere uyarısı
ABD’den AB'a ticari müzakere uyarısı
Rusya, batılı ülkelere yaptırımı uzattı
Rusya, batılı ülkelere yaptırımı uzattı
Yemen'de BAE'nin desteklediği “gizli hapishaneler“
Yemen'de BAE'nin desteklediği “gizli hapishaneler“
Mısır'da trafik kazası: 10 ölü, 25 yaralı
Mısır'da trafik kazası: 10 ölü, 25 yaralı
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
Japon hemşireden “20 kadar hastayı zehirledim“ itirafı
Japon hemşireden “20 kadar hastayı zehirledim“ itirafı
Trump: “İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var“
Trump: “İki gün öncesine göre çok daha güçlü bir NATO var“
Nijerya'da eski diktatörün “çaldığı“ paralar halka geri dönüyor
Nijerya'da eski diktatörün “çaldığı“ paralar halka geri dönüyor
İran'da yasa dışı kuş avına örnek ceza
İran'da yasa dışı kuş avına örnek ceza
Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı
Pakistan'da Şerif'in dönüşü öncesinde 100'ün üzerinde gözaltı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim