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Trump, ABD'nin Yeni “Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini“ Onayladı

Trump, ABD'nin Yeni “Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini“ Onayladı

05 Ekim 2018 Cuma 06:44
Trump, ABD'nin Yeni “Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini“ Onayladı

ABD BAŞKANI DONALD TRUMP:  "KOALİSYON ORTAKLARIMIZLA BİRLİKTE SURİYE VE IRAK'TA DEAŞ'I BÜYÜK ORANDA ORTADAN KALDIRDIK”

“İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI VE İRAN'IN BÖLGESEL GÜÇLERİNE DESTEK VEREN ABD'NİN İRAN İLE YAPTIĞI BERBAT BİR ANLAŞMAYA SON VERDİM”

“SAVUNMA KONUSUNDA ÜLKEMİZİN ORDUSUNU YENİDEN YAPILANDIRMAK İÇİN BÜTÇEYİ DÜZENLEDİM”

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ülkesinin yeni "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini" onayladığını belirterek, "Benim liderliğim altında ABD teröre karşı mücadeleyi artırmıştır." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, ABD'de ilgili kurumlarca hazırlanan "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisini" onayladı.

Trump, ABD'nin yeni ulusal güvenlik stratejisine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Benim liderliğim altında ABD teröre karşı mücadeleyi artırmıştır. Koalisyon ortaklarımızla birlikte Suriye ve Irak'ta DEAŞ'ı büyük oranda ortadan kaldırdık. Aynı şekilde, İran Devrim Muhafızları ve İran'ın bölgesel güçlerine destek veren ABD'nin İran ile  yaptığı berbat bir anlaşmaya son verdim. Ayrıca, savunma konusunda ülkemizin ordusunu yeniden yapılandırmak için bütçeyi düzenledim." değerlendirmesine yer verdi.

ABD’nin en son "Terörle Mücadele Ulusal Güvenlik Stratejisi" eski Başkan Barack Obama döneminde 2011'de hazırlanmıştı.

Trump’ın bugün onayladığı raporda ise özellikle İran'a karşı kullanılan sert dil dikkat çekerken, rapor özellikle altı madde üzerine yoğunlaştı.

Raporda, "Teröristlerin ideolojik olarak kaynaklarına inmek, teröristleri kendilerinden destekleyen kaynaklarından uzaklaştırmak, ABD’nin terörle mücadele araçlarının modernleştirilmesi, Amerikan altyapısının korunması ve büyümesini sağlamak, radikalleşmenin önüne geçilmesi, terör gruplarına katılımı engellemek ve uluslararası ortaklarla terörle mücadelede ortak noktaları arttırmak." maddeleri öne çıktı.

Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da ABD'nin yeni stratejisine ilişkin Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi.

Bolton, "Karşı karşıya olduğumuz terörist ideolojinin farkındayız ve Başkanımız da karşı karşıya olduğumuz ideolojik tehlikenin farkında olmadan terörizmle başa çıkamayacağımızın farkındadır." dedi.

Bolton ABD'nin "tehlike" olarak gördüğü temel ideoloji hakkında yaptığı yorumda ise "Bütün tehlike içeren ideolojilere bakıyoruz. Sadece Sünni ideolojilere değil, fakat 1979 İran İslam Devrimi'nden etkilenen ideolojilere de bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 05.10.2018 10:04
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