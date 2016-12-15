Trump, ABD'li Teknoloji Devlerinin Yöneticileriyle Buluştu

TRUMP, FİRMA YÖNETİCİLERİNE ULUSLARARASI TİCARET ANLAŞMALARINI GELİŞTİRME VE AMERİKALI TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ İÇİN TİCARETİ DAHA KOLAY HALE GETİRME SÖZÜ VERDİ

ABD Başkanlığına seçilen iş adamı Donald Trump, Amerikalı dev teknoloji şirketlerinin üst yöneticileriyle (CEO) bir araya geldi.

Trump'ın New York'taki ofisinde düzenlenen toplantıda, görevine 20 Ocak 2017'de başlaması beklenen Trump'ın, ABD'nin teknoloji merkezi kabul edilen Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi ile Beyaz Saray arasındaki ilişkileri geliştirmeyi amaçladığı bildirildi.

Seçim kampanyası sırasında üretimlerini ABD'den yurt dışına taşıyan Amerikalı teknoloji şirketlerini eleştiren Trump, toplantıda uluslararası ticaret anlaşmalarını geliştirme ve Amerikalı teknoloji şirketleri için ticareti daha kolay hale getirme sözü verdi.

Amerikalı teknoloji şirketlerinin CEO'larını işaret eden Trump, "Dünyada sizin gibi hiç kimse yok. İnovasyonlara devam etmenizi istiyoruz. Bunun için sizin yanınızda olacağız. Beni ve personelimi istediğiniz zaman arayabilirsiniz. Burada resmi bir emir komuta zinciri yok." diye konuştu.

Trump, özel araç sahiplerinin mobil uygulama aracılığıyla taksicilik yapmasına imkan tanıyan Uber'in CEO'su Travis Kalanick ile uzay taşımacılığı şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motors'un kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın kendisine idari danışmanlık yapacağı bilgisini de paylaştı.

Cumhuriyetçi Parti Ulusal Komite Başkanı olarak görevini sürdüren ve 20 Ocak'tan sonra Trump'ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğüne atanması beklenen Reince Priebus da toplantıda yeni iş alanları oluşturma ve ekonomik büyümeyle ilgili yapıcı görüşmeler sağlandığını aktardı.

Toplantıya, Elon Musk'ın yanı sıra Apple CEO'su Tim Cook, Microsoft CEO'su Satya Nadella, e-ticaret firması Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, Google'ın ana şirketi Alphabet'in CEO'su Larry Page, Facebook yöneticisi Sheryl Sandberg, Intel CEO'su Brian Krzanich, yazılım devi Oracle'ın yöneticisi Safra Catz, IBM CEO'su Ginni Rometty ve ağ teknoloji şirketi Cisco'nun CEO'su Chuck Robbins katıldı.



