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Trump: “ABD bir göçmen kampı olmayacak“

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen yasa dışı göçmenler konusundaki sert tavrını sürdürerek,

Trump: “ABD bir göçmen kampı olmayacak“

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen yasa dışı göçmenler konusundaki sert tavrını sürdürerek,

19 Haziran 2018 Salı 06:11
Trump: “ABD bir göçmen kampı olmayacak“

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye gelen yasa dışı göçmenler konusundaki sert tavrını sürdürerek, "ABD bir göçmen kampı olmayacak." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ABD'nin göçmen politikaları konusunda bir konuşma yaptı.
Kendi yönetiminde ABD'nin sürdürdüğü sert göçmen politikalarını savunan Trump, ülkesinin yasa dışı göçmenleri kabul etmeye niyeti olmadığını bir kez daha vurguladı.
Trump, "ABD bir göçmen kampı olmayacak, mülteci toplama tesisi de olmayacak. Avrupa'da ve diğer yerlerde neler olduğuna bir bakın; bunun ABD'ye de olmasına izin veremeyiz, en azından benim gözetimimde." şeklinde konuştu.

"EN KÖTÜ GÖÇMENLİK YASALARI BİZDE"
Sınırlarını koruyamayan bir ülkenin ülke sayılamayacağını işaret eden Trump, yasa dışı göçmenlerin ABD sınırından geçmesini istemediklerini dile getirdi.
Kendinden önceki Barack Obama dönemine atıf yaparak Demokratları suçlayan Trump, daha sıkı sınır ve göçmen politikaları uygulamalarıyla "eski yanlışları düzelteceklerini" kaydetti. 
"Dünyadaki en kötü göçmenlik yasaları bizde." ifadesini kullanan Trump, bazı göçmen ailelerin çocuklarının alıkonulmasının kötü bir durum teşkil ettiğini, ancak bunun söz konusu göçmenlik yasalarıyla ilgili olduğunu savundu.

ALMANYA'YI ÖRNEK VERDİ
Konuyla ilgili Twitter hesabından da açıklama yapan Trump, "Çocuklar, bazı çok kötü suçlular tarafından ülkemize girebilmek için kullanılıyorlar. Sınırımızın güneyindeki işlenen suçlara bakan var mı hiç? Tarihi olarak yüksek düzeyde; bazıları dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında. ABD'ye bu olmayacak." değerlendirmesini yaptı.

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Tweetinde Almanya'yı örnek veren Trump, "Göçmenlik konusu zaten belirsiz olan Berlin koalisyonunu sarsarken, Alman halkı kendi yöneticilerine sırtlarını dönüyor. Almanya'da suç oranı artıyor. Kendi kültürlerini güçlü ve şiddetli bir şekilde değiştiren milyonlarca insana Avrupa'da izin vermek büyük bir hataydı." ifadelerini kullandı. 

"ÖZÜR DİLEYECEK DEĞİLİZ"
Öte yandan ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen de konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Amerikan halkının bizden yapmamızı beklediği işi yaptığımız için özür dileyecek değiliz." şeklinde konuştu.
Göçmen yasalarının kötü yapıldığından şikayet eden Nielsen, "düzeltilmesi gereken bir şey varsa Kongre'nin bir araya gelerek düzeltmesi gerektiğini, kendilerinin de o güne kadar görevlerini yapacağını" dile getirdi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, sınırda ailelerin ayrıldığını görmekten "nefret ettiğini" söylemişti.

Sözcüsü Stephanie Grisham, Melania Trump'ın ABD'nin başlattığı kaçak göçmenlere karşı "sınırda sıfır tolerans" uygulaması nedeniyle binlerce çocuğun ailelerinden ayrı düştüğünü görmekten "nefret ettiğini" ve "sınırın her iki yanındaki tarafların göç yasalarında reform yapmasını" ümit ettiğini belirtmişti.
 

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Son Güncelleme: 19.06.2018 09:32
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