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Trudeau'nun vergi açıklamalarına Trump'tan tepki

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'nun ABD'nin gümrük vergisi uygulamasını eleştirmesi üzerine, G-7 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesini imzalamayacağını açıkladı.

Trudeau'nun vergi açıklamalarına Trump'tan tepki

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'nun ABD'nin gümrük vergisi uygulamasını eleştirmesi üzerine, G-7 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesini imzalamayacağını açıkladı.

10 Haziran 2018 Pazar 12:18
Trudeau'nun vergi açıklamalarına Trump'tan tepki

Trudeau'nun vergi açıklamalarına Trump'tan tepki

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau'nun ABD'nin gümrük vergisi uygulamasını eleştirmesi üzerine, G-7 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesini imzalamayacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ABD'nin çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasıyla ilgili açıklamalarını sert bir dille eleştirdi.Eleştirilerini Twitter hesabı üzerinden yapan Donald Trump, "Başbakan Justin Trudeau, ben ayrıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyip 'ABD Gümrük Vergilerinin adeta hakaret olduğunu' ve 'itilip kakılmayacağını' söyleyene kadar G-7 toplantılarımızda çok uysal ve nazik davrandı. Oldukça iki yüzlü ve zayıf."

Donald J. Trump@realDonaldTrump

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market!

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"G-7 Sonuç Bildirgesini imzalamayacağım"

ABD'nin, yeni gümrük vergilerini Kanada'nın Amerikan süt ürünlerine uyguladığı yüzde 270 oranlık gümrük vergisine cevap olarak uyguladığını savunan Trump, "Justin'in basın toplantısındaki yanlış açıklamalarına ve Kanada'nın Amerikan çiftçi, işçi ve şirketlerine uyguladığı büyük gümrük vergilerinden dolayı ABD temsilcilerine, G-7 Sonuç Bildirgesini onaylamamaları talimatı verdim ve bildiriyi imzalamayacağım." ifadelerini kullandı.

Donald J. Trump@realDonaldTrump

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!

Trudeau G-7 Zirvesinin sona ermesi üzerine bir basın toplantısı düzenlemiş ve Trump'a ağır eleştiriler yöneltmişti.

Kanadalıların I. Dünya Savaş'ından bu yana Amerikan askerleri ile omuz omuza savaştığını hatırlatan Trudeau, ABD'nin Kanada'dan ithal edilecek çelik ve alüminyuma gümrük vergisi uygulamasının Kanada halkına "adeta hakaret" olarak nitelemişti.

Trudeau ayrıca, "Kanadalılar kibardır. Biz makul insanlarız ama itip kakılmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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