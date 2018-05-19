Tropik Ülkenin Kızıl Çölü: Tatacoa!

Bol yağış alan Kolombiya’nın nadir çorak bölgelerinden Tatacoa Çölü, kızıl ve gri toprağının ilginç görüntüsüyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Çöl olmamasına rağmen görünümünden ötürü "Tropikal Kuru Orman" olarak adlandırılan Tatacoa, ülkenin orta kısmındaki Huila yönetim bölgesine bağlı Villavieja kenti kırsalında yer alıyor.



Yüzölçümü 330 kilometrekareyi bulan Tatacoa'ya bu isim, 1538 yılında İspanyol sömürgecilerden Gonzalo Jimenez de Quesada tarafından, bölgede yaşayan bir yılan türünden ötürü verilmiş.





Birçok canlıya ev sahipliği yapan ve boyları 6-7 metreyi bulan kaktüslerin bulunduğu Tatacoa Çölü,"Hüzünler Vadisi" adıyla da biliniyor.Kızıl renkli kısımları Mars'ı anımsatan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan bu bölge, yerleşim birimlerinden uzak olması dolayısıyla hava kirliliğinden ya da geceleri herhangi bir şehrin ışığından etkilenmiyor.Bu özelliği ile bilhassa yıldız fotoğrafçılarının yoğun ilgi gösterdiği Tatacoa’da otel ve kamp alanlarının yanı sıra bir de gözlemevi bulunuyor.