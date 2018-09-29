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Tropik Fırtına Yön Değiştiriyor

Tropik Fırtına Yön Değiştiriyor

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:42
Tropik Fırtına Yön Değiştiriyor

COŞKUN: "TÜRKİYE'NİN BATI KIYILARINI YARIN SABAH SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİLEMESİ BEKLENEN ORTA AKDENİZ'DE OLUŞAN TROPİK FIRTINANIN, YÖN DEĞİŞTİREREK, MORA YARIMADASI ÜZERİNDEN EGE DENİZİ ÜZERİNE KADAR GELECEĞİ VE ŞİDDETİNİ KISMEN AZALTARAK KUZEYE YÖNELECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"


Türkiye'nin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın, yön değiştirerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi'ne kadar geleceği ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yöneleceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, yazılı açıklamasında, ülkenin kıyı Ege kısımları ile Marmara'nın batısında etkili olması beklenen tropik fırtınaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin batı kıyılarını yarın sabah saatlerinden itibaren etkilemesi beklenen Orta Akdeniz'de oluşan tropik fırtınanın, yön değiştirerek, Mora Yarımadası üzerinden Ege Denizi üzerine kadar gelmesi ve şiddetini kısmen azaltarak kuzeye yönelmesinin tahmin edildiğini bildiren Coşkun, "Bu sebeple Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de beklenilen rüzgar şiddeti ve yağış miktarının bir miktar azalması bekleniyor." ifadesini kullandı.

Coşkun, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, Çanakkale ve Edirne'de pazar günü rüzgar hızının 70-90 kilometre/saat, yağış miktarının ise metrekareye 50-75 kilogram civarında gerçekleşeceğine işaret ederek, Ege Denizi'nde açıklarda rüzgar hızının 100 kilometre/saat ve üzerinde eseceğini, yağışın ise metrekareye 100 kilogram üzerinde meydana geleceğinin tahmin edildiğini aktardı.

Bu tür fırtınaların, yön ve şiddeti değişebildiğinden anlık olarak takip edildiğinin altını çizen Coşkun, "Özellikle çiftçilerimize, denizcilerimize, balıkçılarımız ve bölgedeki vatandaşlarımız ile yetkililere; yaptığımız uyarıları takip etmelerini, dikkatli ve tedbiri elden bırakmamalarını öneriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 29.09.2018 15:00
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