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Trappıst-1 Sistemindeki Gezegenler Kayalık Ve Su İçeriyor

DÜNYA\'YA 40 IŞIK YILI MESAFEDEKİ YILDIZIN YÖRÜNGESİNDE BULUNAN ÖTE GEZEGENLERİN DETAYLI KÜTLE ÖLÇÜMLERİ YAPILDI ÇALIŞMAYLA BAZI GEZEGENLERİN KÜTLELERİNİN YÜZDE 5\'E KADAR, YANİ DÜNYA\'DAKİNDEN 250 KAT FAZLA SU İÇERDİĞİ BELİRLENDİAnkara, 5 Eylül 18 : Bilim insanları, yeni keşfedilen TRAPPIST-1 yıldız sistemindeki 7 gezegenin kayaç yapıda olduğunu ve bazılarında Dünya\'dan daha fazla su bulunduğunu belirledi.

Trappıst-1 Sistemindeki Gezegenler Kayalık Ve Su İçeriyor

DÜNYA\'YA 40 IŞIK YILI MESAFEDEKİ YILDIZIN YÖRÜNGESİNDE BULUNAN ÖTE GEZEGENLERİN DETAYLI KÜTLE ÖLÇÜMLERİ YAPILDI ÇALIŞMAYLA BAZI GEZEGENLERİN KÜTLELERİNİN YÜZDE 5\'E KADAR, YANİ DÜNYA\'DAKİNDEN 250 KAT FAZLA SU İÇERDİĞİ BELİRLENDİAnkara, 5 Eylül 18 : Bilim insanları, yeni keşfedilen TRAPPIST-1 yıldız sistemindeki 7 gezegenin kayaç yapıda olduğunu ve bazılarında Dünya\'dan daha fazla su bulunduğunu belirledi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:51
Trappıst-1 Sistemindeki Gezegenler Kayalık Ve Su İçeriyor

DÜNYA\'YA 40 IŞIK YILI MESAFEDEKİ YILDIZIN YÖRÜNGESİNDE BULUNAN ÖTE GEZEGENLERİN DETAYLI KÜTLE ÖLÇÜMLERİ YAPILDI
ÇALIŞMAYLA BAZI GEZEGENLERİN KÜTLELERİNİN YÜZDE 5\'E KADAR, YANİ DÜNYA\'DAKİNDEN 250 KAT FAZLA SU İÇERDİĞİ BELİRLENDİ

Ankara, 5 Eylül 18 : Bilim insanları, yeni keşfedilen TRAPPIST-1 yıldız sistemindeki 7 gezegenin kayaç yapıda olduğunu ve bazılarında Dünya\'dan daha fazla su bulunduğunu belirledi.
"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, İsviçre\'nin Bern Üniversitesinden gök bilimci Simon Grimm\'in önderlik ettiği bilim insanları, ilk kez 2016\'da keşfedilen TRAPPIST-1 sistemindeki öte gezegenlerin kütle ve kompozisyonlarına ilişkin detaylı çalışma yaptı.
Gezegenlerin yörüngesindeki yıldız ile Dünya arasında gözlemlenebilir olduğu "geçiş zamanı varyasyonlarını" (TTV) inceleyen bilim insanları, 7 gezegenin kütlelerinin büyük ölçüde kayaçlardan oluştuğu, bazı gezegenlerin kütlelerinin yüzde 5\'e kadar, yani Dünya\'dakinden 250 kat fazla su içerdiğini ortaya çıkardı.
Dünya\'ya 40 ışık yılı mesafedeki TRAPPIST-1 sisteminde yer alan gezegenlerden üçü, ilk kez Avrupa Güney Gözlemevinin Geçiş Halindeki Gezegen ve Gezegensiler Küçük Teleskobu (TRAPPIST) tarafından keşfedilmişti. Ertesi yıl Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), sistemde toplam 7 gezegen olduğunu, bunların hepsinin yıldızın canlı yaşamının ortaya çıkmasına müsait yaşanabilir bölümünde bulunduğunu açıklamıştı.
(AA/DOĞ/ÖK)
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