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10 Temmuz 2017 Pazartesi 19:43

Transformers Filminin Yıldızı Tutuklandı

Transformers Filminin Yıldızı Tutuklandı
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Transformers Filminin Yıldızı Shia LaBeouf Tutuklandı
Ülkemizde de beğeniyle izlenen Transformers filmlerinde rol alan Shia LaBeouf kamu düzenini bozmaktan tutuklandı.

Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı ve Transformers gibi filmlerde rol alan ABD'li oyuncu Shia LaBeouf, Georgia eyaletinin Savannah kentinde kamusal alanda alkollü olmak ve kamu düzenini bozmaktan içeri alındı. Chatham County Şerif ofisi, Transformers’ın eski yıldızının; cumartesi günü gece dörtte, Savannah Emniyet Müdürlüğü tarafından bir otel lobisinde tutuklandığını ve serbest bırakıldığını açıkladı. Shia LaBeouf'un bir kişiden ve bir polis memurundan sigara isteyip alamamasının ardından kadın ve çocukların önünde küfür ettiği ve kaba bir dil kullandığı açıklandı. 32 yaşındaki aktör, 7 bin dolar kefalet karşılığında serbest bırakıldı.


 
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