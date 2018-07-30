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Trafik kazasında hamile kadının karnından bebek fırladı!

Brezilya'da meydana gelen trafik kazasında, hamile kadının karnındaki çocuk çarpışmanın etkisiyle dışarı fırladı. Kimliği belirlenemeyen anne kurtarılamazken, bebeğin hayatta olduğunu gören kurtarma ekipleri büyük şaşkınlık yaşadı.

Trafik kazasında hamile kadının karnından bebek fırladı!

Brezilya'da meydana gelen trafik kazasında, hamile kadının karnındaki çocuk çarpışmanın etkisiyle dışarı fırladı. Kimliği belirlenemeyen anne kurtarılamazken, bebeğin hayatta olduğunu gören kurtarma ekipleri büyük şaşkınlık yaşadı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 20:01
Trafik kazasında hamile kadının karnından bebek fırladı!

Brezilya'nın güneydoğusundaki Sao Paulo ve Curitiba arasında seyreden bir kamyonet korkunç bir kaza yaptı. Araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç yoldan çıktı ve devrildi. Ağır yük taşıyan araçta şoför koltuğunun yanında ise hamile bir kadın oturuyordu.

KAZANIN ŞİDDETİYLE ANNESİNİN KARNINDAN DIŞARI FIRLADI

Kazanın şiddetiyle birlikte ise herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Daha sonra yapılan incelemelerle 39 haftalık hamile olduğu belirlenen kadının rahminin yırtıldığı ve bebeğin kazanın şiddetiyle birlikte annesinin vücudundan çıktığı açıklandı.

BEBEĞİ GÖREN SAĞLIK EKİBİ ŞOKE OLDU

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri aracın içindekilere müdahale ederken olay yerinden birkaç metre uzakta ağlayan bir bebek gördüklerinde şaşkına döndüler.Brezilya basını, çimenlerin üzerinde ağlayan bebeğe ilk müdahaleyi ekiplerin yaptığını açıklarken, çocuğun annesinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sağlık durumu iyi olan bebeğe Giovanna adı verildi.

Yetkililer hayatını kaybeden kadının yanında hiçbir resmi belge, ehliyet ya da kimlik olmadığını açıklarken, kimliğin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

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