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Trafik Kazaları Yedidalga'da Protesto Edildi

Eyleme Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği de destek verdi

Trafik Kazaları Yedidalga'da Protesto Edildi

Eyleme Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği de destek verdi

05 Kasım 2011 Cumartesi 17:03
Trafik Kazaları Yedidalga'da Protesto Edildi
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28 Ekim’de Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu’nda dikkatsizlik ve ihmalkârlık sonucu meydana gelen ve 20 yaşındaki Ferkan Bozkurt ile Necdet Işıkgün’ün ölümü, 19 yaşındaki Müslüm Gerçek’in ağır, 19

yaşındaki İzzet Öztemiz ve 18 yaşındaki Turgay Kavukos'un yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazası, bugün, Yedidalga’da düzenlenen eylemle protesto edildi.

Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği açıklamasına göre, Yedidalga gençlerinin organize ettiği, Yedidalga’dan Gemikonağı’na yürüyüş şeklinde düzenlenen eyleme Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği ve

Trafik Kazalarını Önleme Derneği de destek verdi.

Eylemde trafik kazasında yaralanan İzzet Öztemiz, Yeşilırmak Yedidalga Üreticiler Birliği Başkanı Cavit Atalar, Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı ve Yedidalga Muhtarı Güner Sergil birer konuşma yaptı.

Trafik kazalarının önlenmesi için yetkililerin daha fazla uğraş vermeleri talep edilen etkinlikte; “Ferkan ve Nejdet Kalbimizdesiniz”, “Bu kaza değil cinayettir”, “Trafik Canavarını Birlikte Durduralım”, “Emniyet kurallarına uyalım”, “Trafik kazaları dursun başka analar -babalar ağlamasın”, “Alkollü araç kullanma”, “Son durak evimiz olsun” ve “Trafik kurallarına uyuyorum. Peki ya sen?” yazılı pankartlar taşındı, sloganlar atıldı.

Son Güncelleme: 05.11.2011 17:03
Anahtar Kelimeler:
KazaProtestoYedidalgaTrafik
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