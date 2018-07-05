banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99006
ALTIN
185.992
DOLAR
4.6025
STERLİN
6.0841
EURO
5.3865
Tukyu'da tutuklandı
TUKYU'DA TUTUKLANDI
Eski kundakcı uyuşturucu ile yakalandı
ESKİ KUNDAKCI UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Sahte Bulgaristanlı yakalandı
SAHTE BULGARİSTANLI YAKALANDI
Metehan sapığı mahkemede
METEHAN SAPIĞI MAHKEMEDE
banner282
Flaş Haber
Metehan sapığı mahkemede
Kapat

Toyota, dünyanın ilk hidrojenli gemisine sponsor oldu

Toyota, dünyanın ilk hidrojenli gemisi Energy Observer'a sponsor oldu.

Toyota, dünyanın ilk hidrojenli gemisine sponsor oldu

Toyota, dünyanın ilk hidrojenli gemisi Energy Observer'a sponsor oldu.

05 Temmuz 2018 Perşembe 13:44
Toyota, dünyanın ilk hidrojenli gemisine sponsor oldu

Toyota, dünyanın ilk hidrojenli gemisi Energy Observer'a sponsor oldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, yakıt teknolojilerinde sıfır emisyon salımı olan hidrojeni yaygınlaştırmak adına kapsamlı çalışmalarına devam ediyor.
Mirai modelini tanıtan, fabrikada hidrojenli forkliftler kullanan ve hidrojen yakıtlı kamyonlar üreten Toyota, şimdi de dünyanın ilk hidrojenli gemisi Energy Observer'a sponsor oldu.
Toyota'nın da desteklediği 2017 yılında Fransa'da suya indirilen ve bir tekneden çok daha fazlası olan Energy Observer, doğaya zarar vermeden enerji üretilmesini ve kullanılmasını destekliyor.
Energy Observer, yarının enerji ağının daha yaygın ve verimli bir şekilde kullanılmasına katkı sağlıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama alanlarına sahip Energy Observer, dünya çapında dolaşarak tanıtım yapacak.
Energy Observer herhangi bir sera gazı veya partikül salımı olmayan ilk otonom hidrojen gemi olarak dikkati çekiyor. Geleceğin elektrik tahrikli gemisi, yenilenebilir enerji ve deniz duyundan hidrojen üreten karbonsuz bir sisteme sahip.
Hidrojen, Energy Observer'da çok önemli bir yere sahip ve Toyota da bu sebeple bu projenin içerisinde yer alıyor. Gemiye özel olarak üretilen batarya çözümüyle önemli bir ağırlık tasarrufu sağlandı. Enerji depolama imkanının olmasıyla karada ve denizde, enerji tedariki sorununun önüne geçiliyor.
2017'de Fransa'da yolculuğuna başlayan gemi, şu anda Akdeniz'de, 2019'da Kuzey Avrupa'da olacak. Energy Observer, Olimpiyat Oyunları için 2020'de Tokyo'da olmayı hedefliyor.
Toyota, son 20 yıldır hidrojen teknolojisine öncülük ediyor. Kapsamlı testlerle birlikte hidrojenin pratik bir yakıt alternatifi olması için çalışıyor. Hidrojen, hızlı yakıt dolumuna, yüksek menzile ve emisyonsuz sürüşe imkan veriyor.
Energy Observer ekibinin çalışmaları da sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlarken, yapılan çalışmalar sonbahardan itibaren 8 bölüm halinde TV kanalı Planete+ yayınlanacak, ayrıca internette de bu seriden bölümler paylaşılacak.
Sponsorluk anlaşması yapılmadan önce Toyota, 2017 yılında teknenin yanaştığı limanlarda ekip tarafından kullanılmak üzere 6 hibrit otomobil ve hidrojen yakıt hücreli 2 adet Mirai'yi tahsis ederek projeye ilk günden beri desteğini sürdürüyordu.
 

banner288
Son Güncelleme: 05.07.2018 17:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan Ve Makedonya Arasındaki
Yunanistan Ve Makedonya Arasındaki "isim Sorunu" Anlaşması Makedonya Meclisinde 2. Kez Onaylandı
Ürdün'de Bina Çöktü: 5 Ölü
Ürdün'de Bina Çöktü: 5 Ölü
AP Schengen’e girişlerde ön kayıt düzenlemesine onay verdi
AP Schengen’e girişlerde ön kayıt düzenlemesine onay verdi
Yemen'de Düğün Törenine Saldırı: 8 Ölü
Yemen'de Düğün Törenine Saldırı: 8 Ölü
Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İstifa Etti
Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı İstifa Etti
İngiliz Independent : “PKK, DEAŞ ile gerçek anlamda savaşmıyor“
İngiliz Independent : “PKK, DEAŞ ile gerçek anlamda savaşmıyor“
Pakistan'a 4 Milgem Satışı İçin Anlaşıldı
Pakistan'a 4 Milgem Satışı İçin Anlaşıldı
Katar'a Gelen Turist Sayısı Yüzde 39 Azaldı
Katar'a Gelen Turist Sayısı Yüzde 39 Azaldı
Fransa'da 136 Bin Hane Yağışlar Yüzünden Elektriksiz Kaldı
Fransa'da 136 Bin Hane Yağışlar Yüzünden Elektriksiz Kaldı
Filipinler'de Hükümet Komünist İsyancılarla Barış Koşullarını Açıkladı
Filipinler'de Hükümet Komünist İsyancılarla Barış Koşullarını Açıkladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim