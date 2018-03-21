Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117651
ALTIN
167.415
DOLAR
3.9258
STERLİN
5.5270
EURO
4.8136
Sapık Baba Tutuklandı
SAPIK BABA TUTUKLANDI
DİKKAT! YARIN 7 SAAT ELEKTRİK YOK
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Uyuşturucu Zanlıları Teminata Bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
İç Çamaşırında Uyuşturucu İle Giriş Yapmak İstedi
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
banner256
Flaş Haber
Sapık Baba Tutuklandı
Kapat

Tosun, Ferrari ile Uruguay’da drift atarken görüntülenmiş

Çiftlik Bank'un kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay'da 640 bin dolarlık (yaklaşık 2.5 milyon TL) süper lüks Ferrari marka bir otomobille sokaklarda kameralara yakalanmış.

Tosun, Ferrari ile Uruguay’da drift atarken görüntülenmiş

Çiftlik Bank'un kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay'da 640 bin dolarlık (yaklaşık 2.5 milyon TL) süper lüks Ferrari marka bir otomobille sokaklarda kameralara yakalanmış.

21 Mart 2018 Çarşamba 11:23
Tosun, Ferrari ile Uruguay’da drift atarken görüntülenmiş
banner238

Uruguay’da Malvín Norte adlı dar gelirli insanların yaşadığı bir bölgede dolaşan SCJ2583 Plaka numaralı bir Ferrari 458 Spider’in görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.

Bölgenin sakinleri aracın kime ait olduğunu uzun süre soruşturdu. Araç sahibinin uyuşturucu ticaretiyle ilişkisi olduğu iddia edilen yorumlar sosyal ağlarda hızla yayıldı.

URUGUAY’DAKİ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Kara Para Aklama Önleme Sekreterliği ve Polis, aracın gizemli sahibinin kim olduğu sorusunu cevaplamak için gelişmeler üzerine bir soruşturma başlattı.  Yerel kaynaklara göre Mehmet Aydın ismi açıklanmayan tanıdığı üzerinden bir inşaat şirketi kurdu ve Punta del Este’nin Trump Kulesi’yle iş yaptı,şirketi inşaat malzemeleri sağlıyordu.

FERRARİ’SİYLE SOKAKLARDA DOLAŞTI

Son olarak sürpriz bir şekilde Çiftlik Bank’un kurucusu Mehmet Aydın , Ferrari içinde trafikte görüntülendi. Görüntülerde aracın bir kavşakta dönüş yapmayı beklerken yanına yaklaşan bir araçtakilerin sürücüyü uyarması ve Ferrari’nin hızla yola çıkıp spin atması ve Mehmet Aydın’ın aracı geri vitese takıp düzelttikten sonra hızla yola devam etmesi görünüyor. Görüntüleri Metin Cihan Twitter üzerinden paylaştı.

Öte yandan bölgedeki kaynakların da bu haberlerin yayılmasından sonra Aydın’ın Uruguay’dan ayrıldığını belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aynı anda hem ikiz hem de üçüz doğurdu!
Aynı anda hem ikiz hem de üçüz doğurdu!
19 yıl önce kayboldu! 1 dolarlık banknota bıraktığı not sayesinde bulundu
19 yıl önce kayboldu! 1 dolarlık banknota bıraktığı not sayesinde bulundu
Milyonlarca akıllı telefon tehlikede!
Milyonlarca akıllı telefon tehlikede!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim