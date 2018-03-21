Tosun, Ferrari ile Uruguay’da drift atarken görüntülenmiş

Uruguay’da Malvín Norte adlı dar gelirli insanların yaşadığı bir bölgede dolaşan SCJ2583 Plaka numaralı bir Ferrari 458 Spider’in görüntüleri kısa sürede dikkat çekti.

Bölgenin sakinleri aracın kime ait olduğunu uzun süre soruşturdu. Araç sahibinin uyuşturucu ticaretiyle ilişkisi olduğu iddia edilen yorumlar sosyal ağlarda hızla yayıldı.

URUGUAY’DAKİ BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Kara Para Aklama Önleme Sekreterliği ve Polis, aracın gizemli sahibinin kim olduğu sorusunu cevaplamak için gelişmeler üzerine bir soruşturma başlattı. Yerel kaynaklara göre Mehmet Aydın ismi açıklanmayan tanıdığı üzerinden bir inşaat şirketi kurdu ve Punta del Este’nin Trump Kulesi’yle iş yaptı,şirketi inşaat malzemeleri sağlıyordu.

FERRARİ’SİYLE SOKAKLARDA DOLAŞTI

Son olarak sürpriz bir şekilde Çiftlik Bank’un kurucusu Mehmet Aydın , Ferrari içinde trafikte görüntülendi. Görüntülerde aracın bir kavşakta dönüş yapmayı beklerken yanına yaklaşan bir araçtakilerin sürücüyü uyarması ve Ferrari’nin hızla yola çıkıp spin atması ve Mehmet Aydın’ın aracı geri vitese takıp düzelttikten sonra hızla yola devam etmesi görünüyor. Görüntüleri Metin Cihan Twitter üzerinden paylaştı.

Öte yandan bölgedeki kaynakların da bu haberlerin yayılmasından sonra Aydın’ın Uruguay’dan ayrıldığını belirtti.