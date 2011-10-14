Toroslu,Dağlı ve Raşit Yargıçlığa Atandı

Yüksek Aliye Kurulu, 17 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere Avukat Ayşe Toroslu, Avukat Hale Ahmet Raşit ile Avukat Hasan Dağlı’yı Kaza Mahkeme Yargıcı olarak atadı.

Konuyla ilgili olarak bugün yapılan yazılı açıklamada, Kaza Mahkeme Yargıçlığına atanana Toroslu, Raşit ve Dağlı’nın pazartesi günü saat 09.00’da Yüksek Adliye Kurulu’nda yemin edecekleri belirtildi.

TOROSLU KİM

Açıklamaya göre, Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atanan Ayşe Toroslu, 1981’de Lefkoşa’da doğdu. Lise öğrenimini Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamladı.

1998 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Hukuk eğitimine başlayarak 2002 yılında mezun oldu. İstanbul Barosu nezdinde avukatlık stajını yaptıktan sonra, İstanbul Barosuna avukat olarak kaydoldu. 2003 yılında adaya döndü, avukatlık stajını tamamlayarak 2004 yılında avukatlar siciline kaydoldu ve avukatlık mesleğini icra etmeye başladı. İyi derecede İngilizce bilen Toroslu, evli ve bir çocuk annesi.

RAŞİT KİM

Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atanan Hale Ahmet Raşit de, 1985 Lefkoşa doğumlu. Lise öğrenimini Lefkoşa’da tamamladıktan sonra 2001 yılında İngiltere’de The University Of Warwick’de Hukuk eğitimine başlayarak 2006 yılında mezun oldu. İngiltere’de baro sınavlarını tamamladı ve 2007 yılında “barrister-at-law” unvanına sahip oldu. 2008 yılında KKTC baro sınavlarını tamamlayarak Lefkoşa’da avukatlık mesleğini icra etmeye başladı. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Fransızca biliyor.

DAĞLI KİM

Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atanan Hasan Dağlı da, 1976’da Mağusa’da doğdu. Lise öğrenimini Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra 1997 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

İngiltere’de Leicester Üniversitesinde finans alanında yüksek lisans yaptı. 1998-1999 yılında Southampton Üniversitesinden Wolverhamton Üniversitesine yatay geçiş yapıp 2000 yılında hukuk bölümünü “senior status” olarak tamamladı.

2002 yılında Londra’da Inns of Court School of Law’da Bar Vocational Course’u tamamladı. KKTC’ye döndükten sonra 2006 yılında stajını tamamladı. 2007 yılında vatani görevini müteakip avukat olarak kaydoldu ve avukatlık mesleğini icra etmeye başladı. İyi derecede İngilizce bilmektedir Dağlı, eylül 2010 tarihinden itibaren Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde İşletme Hukuku dersi veriyor.