Toronto'da Bir Aile Evlerinde Ölü Bulundu

Kanada'nın Toronto kentinde, 2 yetişkin ve 1 çocuktan oluşan aile bireyleri evlerinde ölü bulundu, bölge yakınındaki otoyolda bulunan bir cesedin de olayla bağlantılı olduğu bildirildi.

Toronto'nun doğusundaki Thorncliffe bölgesi Polis Sözcüsü ScottGilbert, Thorncliffe Park isimli apartmanda bir dairede dün akşam iki yetişkin ve çocuğun ölü bulunduğunu belirtti, ölenlerin kimlik bilgileri ve yaşlarına dair bilgi vermedi.

Öte yandan bugün sabah erken saatlerde Don Valley otoyolu kıyısında bir yetişkin cesedi daha bulunması, Toronto polisini alarma geçirdi. Polis, otoyolu trafiğe kapatarak bölgede yoğun arama başlattı.

Toronto Polis Sözcüsü Tam Bui de yaptığı açıklamada, otoyol kenarında bulunan cesetle apartman dairesinde ölü bulunanlar arasında bir bağ olduğunu ancak buna ilişkin somut delillerin henüz ellerinde olmadığını söyledi. Tam Bui, otoyolda bulunan cesede ait kimlik bilgileri konusunda açıklama yapmadı.