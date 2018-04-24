Toronto'da araç yayaların arasına girdi: 9 ölü

Kanada’nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına girmesi sonucu 9 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.



Toronto polisi tarafından dün gece yapılan açıklamada, kent merkezinde yayaların yoğunlukta olduğu Yonge Caddesi ile Finch Bulvarı'nın kesiştiği alanda, yayaların arasına bir aracın girmesi sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.



Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, şoförün tutuklandığını açıklarken, olayın terör saldırısı olup olmadığı hakkında yorum yapmak için "henüz erken" ifadesini kullandı.



Grey, yerel saat ile 13.30'da meydana gelen olay hakkında incelemelerin devam ettiğini aktardı.Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.