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Toronto'da araç yayaların arasına girdi: 9 ölü

Kanada’nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına girmesi sonucu 9 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Toronto'da araç yayaların arasına girdi: 9 ölü

Kanada’nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına girmesi sonucu 9 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

24 Nisan 2018 Salı 06:41
Toronto'da araç yayaların arasına girdi: 9 ölü

Kanada’nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına girmesi sonucu 9 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Toronto polisi tarafından dün gece yapılan açıklamada, kent merkezinde yayaların yoğunlukta olduğu Yonge Caddesi ile Finch Bulvarı'nın kesiştiği alanda, yayaların arasına bir aracın girmesi sonucu 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, şoförün tutuklandığını açıklarken, olayın terör saldırısı olup olmadığı hakkında yorum yapmak için "henüz erken" ifadesini kullandı.

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Grey, yerel saat ile 13.30'da meydana gelen olay hakkında incelemelerin devam ettiğini aktardı.

Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.

 

Son Güncelleme: 24.04.2018 10:16
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