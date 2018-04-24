Toronto'da araç yayaların arasına daldı
Kanada'nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 9 kişi öldü 16 kişi de yaralandı.
Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, polis ekipleri gelmeden aracın olay yerinden kaçtığını, bir süre sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Yerel saat ile 13.30'da meydana gelen olayın neden gerçekleştiği konusunda bilgi vermek için erken olduğunu belirten Grey, incelemelerin devam ettiğini kaydetti. Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.