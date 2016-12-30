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30 Aralık 2016 Cuma 18:44

TOPA KAFA VURMAK YASAKLANIYOR

TOPA KAFA VURMAK YASAKLANIYOR
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İNGİLTERE'DE TOPA KAFA VURMAK YASAKLANIYOR
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği, araştırmalarda futboldaki kafa vuruşlarının hafıza kaybına yol açtığının belirlenmesi üzerine belli bir yaşa kadar futbolda kafa vuruşunun yasaklanmasını istedi.

İngiltere'de Profesyonel Futbolcular Birliği, 10 yaşına kadarki çocuklara futbolda kafa vuruşunun yasaklanmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde 12 yaşından küçüklerin futbol maçlarında ve antrenmanlarında topa kafa vurmaları 1 Ocak 2016'dan beri yasak.

Stirling Üniversitesi'nin iki ay önce sonuçlarını yayınladığı araştırmaya göre kafa vuruşları insanlarda kısa süreli de olsa hafıza eksikliğine yol açıyor. İskoçya Genç Futbolcular Birliği, talimatlarını hızla yenileyeceğini açıkladı.

Stirling Üniversitesi'nin araştırmasına göre, korner atışı gücü ve hızıyla gelen toplara 20 kez vurmak sonraki 24 saat içinde hafıza performansını % 41 ile % 67 arasında düşürüyor. 24 saat sonra hafıza performansı normale dönüyor. İngiliz basınında konuyla ilgili haberlerde bazı eski futbolcuların profesyonel futbolu bıraktıktan sonra ilerleyen yıllarda beyin fonksiyonlarıyla ilgili sıkıntı yaşamalarının da bu araştırmayla bağlantılı olabileceği öne sürüldü.


 
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