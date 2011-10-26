Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

TMT Sempozyumu 31 Ekim'de

Bugün saat 10.30’da Mücahitler Derneği’nde basın toplantısı düzenleyerek sempozyum hakkında bilgi verdi.

TMT Sempozyumu 31 Ekim'de

Bugün saat 10.30’da Mücahitler Derneği’nde basın toplantısı düzenleyerek sempozyum hakkında bilgi verdi.

26 Ekim 2011 Çarşamba 11:17
TMT Sempozyumu 31 Ekim'de
banner238

“Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” konulu uluslararası sempozyum, 31 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında üniversitelerin katkısıyla farklı yerlerde yapılacak.

Düzenleme Kurulu, bugün saat 10.30’da Mücahitler Derneği’nde basın toplantısı düzenleyerek sempozyum hakkında bilgi verdi.

Sempozyumun Genel Koordinatörü İsmail Bozkurt, “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” konulu  sempozyumda, “yerel olaylar ile yerel direnişçiler ile özel işlev ve görevlere öncelik verileceğini” söyledi.

Sempozyumda değişik konularda 80 civarında bildiri sunulacağını ifade eden Bozkurt, sunum yapacak kişilerin davet edilmediğini, 7-8 ay önce duyuru yaparak başvuru kabul ettiklerini anlattı.

Bozkurt, sempozyumun amacının bir yandan TMT’de görev alanları konuşmaya ve yazmaya, bir yandan da TMT ve milli mücadele için akademik gündem yaratarak bu konuda araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk milli mücadelesinde veya TMT saflarında görev yapanların yaşadıklarına ve tanıklıklarına da yer verildiğini ifade eden Bozkurt, mücadele yıllarında görev almış kişilerin konuşarak doğru bilgileri gelecek nesillere aktarması gerektiğini belirtti.

Bozkurt, sempozyumda sunumu yapılan bildirilerin kitap haline getirilerek yayınlanacağını da kaydetti.

Sempozyumun finansmanının başta üniversiteler olmak üzere kamu ve özel kurumların katkısıyla imece yöntemiyle sağlandığını dile getiren Bozkurt, düzenleme kurulu ve destek verenler hakkında da bilgi verdi.

Genel Koordinatör İsmail Bozkurt başkanlığındaki Düzenleme Kurulu, Ali Nesim (Koordinatör), Harid Fedai (Koordinatör), Mustafa Kemal Ekdal (Sempozyum Sekreteri), Şenol Bektaş (YDÜ Temsilcisi), Oğuz Karakartal (UKÜ Temsilcisi), Naciye Doratlı (DAÜ Temsilcisi), İhsan Tayhani (LAÜ Temsilcisi), Erdal Onurhan (ODTÜ KKK Temsilcisi) ve Demiray Doğasal (GAÜ Temsilcisi)’dan oluşuyor.

BORA

TMT Derneği Başkanı Yılmaz Bora da basın toplantısında, sempozyumun TMT’nin anlaşılması bakımından yerinde bir uygulama olduğunu belirterek, TMT’nin nasıl ve ne şartlar altında var olduğunun herkes tarafından iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.

Son Güncelleme: 26.10.2011 11:17
Anahtar Kelimeler:
SempozyumTmtMücahitler Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim