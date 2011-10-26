TMT Sempozyumu 31 Ekim'de

“Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” konulu uluslararası sempozyum, 31 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında üniversitelerin katkısıyla farklı yerlerde yapılacak.

Düzenleme Kurulu, bugün saat 10.30’da Mücahitler Derneği’nde basın toplantısı düzenleyerek sempozyum hakkında bilgi verdi.

Sempozyumun Genel Koordinatörü İsmail Bozkurt, “Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi ve Bu Mücadelede TMT’nin Yeri” konulu sempozyumda, “yerel olaylar ile yerel direnişçiler ile özel işlev ve görevlere öncelik verileceğini” söyledi.

Sempozyumda değişik konularda 80 civarında bildiri sunulacağını ifade eden Bozkurt, sunum yapacak kişilerin davet edilmediğini, 7-8 ay önce duyuru yaparak başvuru kabul ettiklerini anlattı.

Bozkurt, sempozyumun amacının bir yandan TMT’de görev alanları konuşmaya ve yazmaya, bir yandan da TMT ve milli mücadele için akademik gündem yaratarak bu konuda araştırma, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını teşvik etmek olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk milli mücadelesinde veya TMT saflarında görev yapanların yaşadıklarına ve tanıklıklarına da yer verildiğini ifade eden Bozkurt, mücadele yıllarında görev almış kişilerin konuşarak doğru bilgileri gelecek nesillere aktarması gerektiğini belirtti.

Bozkurt, sempozyumda sunumu yapılan bildirilerin kitap haline getirilerek yayınlanacağını da kaydetti.

Sempozyumun finansmanının başta üniversiteler olmak üzere kamu ve özel kurumların katkısıyla imece yöntemiyle sağlandığını dile getiren Bozkurt, düzenleme kurulu ve destek verenler hakkında da bilgi verdi.

Genel Koordinatör İsmail Bozkurt başkanlığındaki Düzenleme Kurulu, Ali Nesim (Koordinatör), Harid Fedai (Koordinatör), Mustafa Kemal Ekdal (Sempozyum Sekreteri), Şenol Bektaş (YDÜ Temsilcisi), Oğuz Karakartal (UKÜ Temsilcisi), Naciye Doratlı (DAÜ Temsilcisi), İhsan Tayhani (LAÜ Temsilcisi), Erdal Onurhan (ODTÜ KKK Temsilcisi) ve Demiray Doğasal (GAÜ Temsilcisi)’dan oluşuyor.

BORA

TMT Derneği Başkanı Yılmaz Bora da basın toplantısında, sempozyumun TMT’nin anlaşılması bakımından yerinde bir uygulama olduğunu belirterek, TMT’nin nasıl ve ne şartlar altında var olduğunun herkes tarafından iyi anlaşılması gerektiğini vurguladı.