Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

TKÖD, izinsiz ve kaçak yapılan yollarınkapatılmasını istedi.

TKÖD, Yol güvenliğinin korunmasını sağlamanın devlete ait kurumların asli görevi olduğunu düşünüyoruz dedi.

TKÖD, izinsiz ve kaçak yapılan yollarınkapatılmasını istedi.

TKÖD, Yol güvenliğinin korunmasını sağlamanın devlete ait kurumların asli görevi olduğunu düşünüyoruz dedi.

10 Ekim 2011 Pazartesi 12:05
TKÖD, izinsiz ve kaçak yapılan yollarınkapatılmasını istedi.
banner238

 Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), izinsiz ve kaçak yapılan yollardan anayollara giriş - çıkışların kazalara neden olabileceğini belirterek, “Bunları kapatmanın ve yol güvenliğinin korunmasını

sağlamanın devlete ait kurumların asli görevi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Dernek başkanı Mehmet Avcı, Karayolları Dairesi Müdürlüğü’ne hitaben yazdığı yazıda, “Kapatılmayan izinsiz - kaçak yollardan giriş ve çıkış esnasında olası kazalarda konu yolları kapatmamanın, kaza

olmasına katkı koyma gibi algılanması ve yargı aşamasında da gündeme alınmasının adaletin tecellisi açısından önemli olduğu görüşündeyiz” ifadelerine yer verdi.

“Boğaz Kavşağı - Gönyeli Çemberi arasındaki 10 km’lik yolun yol kenarlarının devlete ait olduğu, yan yollarla giriş ve çıkışı yasak olan tek KKTC yolu olma özelliğine sahip olduğu; bu nedenle yol

güvenliğinin en üst düzeyde olabilme özelliğine sahip olmaya aday tek yolu olduğu” görüşünü savunan Avcı, şunları kaydetti:

“Gönyeli Çemberi’ndeki trafik sıkışıklığına ivedi çözüm olabilecek 3. şerit yolların Karayolları Dairesi tarafından açılmaması sonucu sürücüler sola dönen kendi yollarını yaptılar ve çemberden önce açtıkları

toprak yollarla kestirme yol yarattılar. Bu yollardan birisinin girişi ağaçlar arasında olup çıkış yanında, bu yoldan anayola giriş de yapıldığı gözlemlenmiştir.

Konu yolda sürat tahdidi 100 km/saat hız tahdidi olduğu ancak araçların 120- 140 km hızla seyrettiği gerçeği de göz önüne alınırsa, ağaçların arasından anayola giriş yapan bir araca çarpma katliam

doğuracaktır. Ayni şekilde Boğaz Kavşağı’na 2 km yakın, batıdaki iskan bölgesi yolundan anayola toprak bağlantı kurulmuş olup giriş ve çıkış yapılmaktadır. Bu tür izinsiz ve kaçak yapılan giriş - çıkışları

kapatmak ve yol güvenliğinin korunmasını sağlamak devlete ait kurumların asli görevi olduğunu düşünüyoruz.”

Avcı, “Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni vizyonu ve İçişleri Bakanlığı işbirliği ile yıllardır göz ardı edilen yol güvenliğinin üst düzeylere çıkarılması ön plana alındığı bu dönemde kaçak tali yolların tehlike

yaratmasına hoşgörü ile bakılması tüm vizyona ters düşüldüğü görüntüsü vermektedir” ifadelerini de kullandı.

Son Güncelleme: 10.10.2011 12:05
Anahtar Kelimeler:
GüvenlikYolçemberKavşak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim