TKÖD, izinsiz ve kaçak yapılan yollarınkapatılmasını istedi.

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), izinsiz ve kaçak yapılan yollardan anayollara giriş - çıkışların kazalara neden olabileceğini belirterek, “Bunları kapatmanın ve yol güvenliğinin korunmasını

sağlamanın devlete ait kurumların asli görevi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Dernek başkanı Mehmet Avcı, Karayolları Dairesi Müdürlüğü’ne hitaben yazdığı yazıda, “Kapatılmayan izinsiz - kaçak yollardan giriş ve çıkış esnasında olası kazalarda konu yolları kapatmamanın, kaza

olmasına katkı koyma gibi algılanması ve yargı aşamasında da gündeme alınmasının adaletin tecellisi açısından önemli olduğu görüşündeyiz” ifadelerine yer verdi.

“Boğaz Kavşağı - Gönyeli Çemberi arasındaki 10 km’lik yolun yol kenarlarının devlete ait olduğu, yan yollarla giriş ve çıkışı yasak olan tek KKTC yolu olma özelliğine sahip olduğu; bu nedenle yol

güvenliğinin en üst düzeyde olabilme özelliğine sahip olmaya aday tek yolu olduğu” görüşünü savunan Avcı, şunları kaydetti:

“Gönyeli Çemberi’ndeki trafik sıkışıklığına ivedi çözüm olabilecek 3. şerit yolların Karayolları Dairesi tarafından açılmaması sonucu sürücüler sola dönen kendi yollarını yaptılar ve çemberden önce açtıkları

toprak yollarla kestirme yol yarattılar. Bu yollardan birisinin girişi ağaçlar arasında olup çıkış yanında, bu yoldan anayola giriş de yapıldığı gözlemlenmiştir.

Konu yolda sürat tahdidi 100 km/saat hız tahdidi olduğu ancak araçların 120- 140 km hızla seyrettiği gerçeği de göz önüne alınırsa, ağaçların arasından anayola giriş yapan bir araca çarpma katliam

doğuracaktır. Ayni şekilde Boğaz Kavşağı’na 2 km yakın, batıdaki iskan bölgesi yolundan anayola toprak bağlantı kurulmuş olup giriş ve çıkış yapılmaktadır. Bu tür izinsiz ve kaçak yapılan giriş - çıkışları

kapatmak ve yol güvenliğinin korunmasını sağlamak devlete ait kurumların asli görevi olduğunu düşünüyoruz.”

Avcı, “Ulaştırma Bakanlığı’nın yeni vizyonu ve İçişleri Bakanlığı işbirliği ile yıllardır göz ardı edilen yol güvenliğinin üst düzeylere çıkarılması ön plana alındığı bu dönemde kaçak tali yolların tehlike

yaratmasına hoşgörü ile bakılması tüm vizyona ters düşüldüğü görüntüsü vermektedir” ifadelerini de kullandı.