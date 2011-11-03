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TKÖD Emniyet Kemeri Yasası'nın Meclisten Geçirilmesini İstedi

Emniyet Kemeri Yasası’nın Meclis Genel Kurulu’nda bekletilmeden hayata geçirilmesini istedi

TKÖD Emniyet Kemeri Yasası'nın Meclisten Geçirilmesini İstedi

Emniyet Kemeri Yasası’nın Meclis Genel Kurulu’nda bekletilmeden hayata geçirilmesini istedi

03 Kasım 2011 Perşembe 10:23
TKÖD Emniyet Kemeri Yasası'nın Meclisten Geçirilmesini İstedi
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Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), Emniyet Kemeri Yasası’nın Meclis Genel Kurulu’nda bekletilmeden hayata geçirilmesini istedi.

Dernek Başkanı Mehmet Avcı yazılı açıklamasında, yıllardır arka koltukta emniyet kemeri kullanılmaması, çocukların ise çocuk koltuklarına bağlanmamaları nedeniyle çok insanın hayatını yollarda

kaybettiğini belirterek “Özellikle bebeklerin arka koltukta sabitlenmiş bebek koltuklarında bağlanmayı zorunlu hale getirecek yasa, bebeklerin hayatlarının kurtulmasında etkili olacaktır” dedi.

Araçların arka koltuğunda oturan herkesin de emniyet kemeri takması zorunluluğu getirecek yasanın Avrupa ülkeleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nde halen uygulanmakta olduğuna dikkat çeken Avcı şunları

kaydetti:

“Avrupa Birliği Yol Güvenliği Uyum Çalışmaları çerçevesinde AB uzmanları ile hazırlanan Emniyet Kemeri Yasa Tasarısı Cumhuriyet Meclisinden en kısa sürede hayata geçirilmelidir.  Yasa ne kadar geç

yürürlüğe girerse o kadar bebek hayatı da yollarda tehlikededir demektir. Kazalarda çocuk ölümleri savrulmadan dolayı olmaktadır.

Cumhuriyet Meclisi’nde beklemekte olan Emniyet Kemeri Yasasının Meclis Genel Kurulunda sonuçlandırılması hayat kurtaracaktır. Elli milletvekilimizin hassasiyet göstereceği beklentisi içerisindeyiz.”

Son Güncelleme: 03.11.2011 10:23
Anahtar Kelimeler:
YasaEmniyetTrafikKemer
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