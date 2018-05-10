Tıp tarihini değiştirecek 4500 yıllık keşif!

Cambridge Üniversitesi’nde çalışmalar yürüten uzmanlar, salgın hastalıkları ve virüsleri daha iyi anlamayı sağlayacak devrim gibi bir buluşa imza attı. Almanya’da bulunan ve 4500 yıl öncesine ait iskeletleri inceleyen uzmanlar, bunlardan birinde Hepatit B virüsü izlerine rastladı.

Günümüzdeki Hepatit B virüsünün mutasyona uğramadan önceki yok olmuş hali olduğu belirlenen virüs, bir iskelet üzerinde bulunan en eski örnek olma özelliği taşıyor.

Söz konusu keşiften önce insan iskeletleri üzerinde bulunan en eski virüs yalnızca 450 yıl önceye kadar uzanıyordu.

300 iskeletin incelendiği ve virüslerin mutasyonu üzerine önemli bilgiler vermesi beklenen çalışma Nature dergisinde yayımlandı.