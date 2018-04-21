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Tıp dünyasını sarsacak iddia: Yüzlerce çocuğu öldürdü!

Çocuklarda görülen genetik hastalıklarla ilgili çalışmalarıyla tanınan ve Asperger sendromuna adını veren Avusturyalı doktor Hans Asperger'le ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Asperger'in Nazi Almanyası döneminde genetik hastalıkları bulunan çocukların ölümünden sorumlu olduğu belirtiliyor.

Tıp dünyasını sarsacak iddia: Yüzlerce çocuğu öldürdü!

Çocuklarda görülen genetik hastalıklarla ilgili çalışmalarıyla tanınan ve Asperger sendromuna adını veren Avusturyalı doktor Hans Asperger'le ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Asperger'in Nazi Almanyası döneminde genetik hastalıkları bulunan çocukların ölümünden sorumlu olduğu belirtiliyor.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:15
Tıp dünyasını sarsacak iddia: Yüzlerce çocuğu öldürdü!

Tıp tarihçisi Herwig Czech tarafından yürütülen araştırmalarda, Asperger’in kişisel dosyaları ve hasta kayıtları incelendi. 8 yıl süren çalışmalar sonucunda Asperger’in, Nazi Almanyası döneminde uygulanan ötanazi programına destek verdiğini gösteren belgeler ortaya çıkarıldı.

Czech’in iddiasına göre, Asperger doğuştan belirli hastalıkları bulunan ve ‘yaşamaya değer görülmeyen’ çocukları belirleyerek ötanazi programına dahil edilmeleri için rapor hazırlıyordu.

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Asperger’in hazırladığı raporlar sonucunda tespit edilen çocukların bir kısmının aç bırakılarak ölüme terk edildiği, diğer kısmının ise gaz odalarında katledildiği belirtiliyor.

Asperger’in görev yaptığı Viyana’daki ‘Am Spiegelgrund’ kliniğinde, 1940-1945 yılları arasında ötanazi programı çerçevesinde 800 kalıtsal hastalıklara sahip çocuğun öldürüldüğü düşünülüyor. Kayıtlarda dikkat çeken bir detay ise çocukların ölüm sebeplerinin ‘zatürre’ olarak geçmesi.

Araştırmanın sonuçları “Molecular Autism” isimli dergide yayımlandı.

Asperger sendromu nedir?

Asperger sendromu diğer insanlarla etkileşimi oldukça zorlaştıran gelişimsel bir bozukluktur. Asperger sendromu olanlarda otizm özelliklerinin bazıları vardır. Fakat otistiklerin aksine Asperger sendromu olanlar normal olarak konuşma becerisinin geliştiği yaşta, yani 2 yaşından önce konuşmaya başlarlar. Asperger sendromu hayat boyu sürer, fakat belirtiler zaman içerisinde düzelme eğilimindedir.

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