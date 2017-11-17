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17 Kasım 2017 Cuma 20:09

Tıp Dünyası Şaşkın: Seviştikten Sonra Kör Kaldı

Tıp Dünyası Şaşkın: Seviştikten Sonra Kör Kaldı
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İngiltere, orgazm olduktan sonra geçici olarak görme yetisini kaybeden 29 yaşındaki adamı konuşuyor. Tıp dünyasını şaşkına çeviren olayda saygın tıp dergilerine de yansıyınca İngiliz tabloid basını ülke gündemine getirdi.

Tıp dünyasını şaşkına çeviren bir olay dünya basınının gündemine oturdu. Başta İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetesi The Sun olmak üzere birçok medya kuruluşu, Southampton’da seviştikten sonra kör kalan genç adamı okuyucularına duyurdu.

İngiltere’nin başkenti Londra’ya yakın bir konumda olan Southampton’da meydana gelen olay İngiltere’nin saygın tıp dergilerinden British Medical Journal’da yer aldı. 29 yaşındaki bir adam bir sabah hastaneye gidip sol gözünde görme kaybı olduğunu söyledi. Yapılan incelemeler ve doktorların sorusu sonrasında, önceki gece “çok şiddetli” bir şekilde cinsel ilişkiye girdiğini söyleyen adam muayene edildi.

Doktorlar inceleme sırasında gözünde kan pıhtısı buldu ve bunun da orgazm sırasında yaşanan basınçla meydana geldiğini açıkladı. Dergiye konuşan doktor, “Orgazm sırasında nefes almayan adam bir basınç yaratır. Bu da aniden retinaya baskı yapılabilir ve böylelikle retinada kan toplanmasına neden olabilir” ifadesini kullandı. Retinadaki basınç dolayısıyla gözdeki damarların patladığını açıklayan doktorlar, görme kaybının sebebi olarak bunu gösterdi.

ERKEKLER BUNU SAKIN YAPMASIN

Doktorlar genç adamın görme kaybının geçici olduğunu dile getirirken erkekleri de uyardı. Orgazm sırasında erkeklerin nefeslerini tuttuğunu söyleyen uzmanlar, “Eğer nefesinizi tutarsanız gözünüzde bu tür rahatsızlıklar çıkabilir. Orgazm sırasında retinal damarlar daralıyor ve bu tür sonuçlar yaşanabiliyor” ifadesini kullandı.


 
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