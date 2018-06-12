banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95839
ALTIN
189.807
DOLAR
4.5471
STERLİN
6.0976
EURO
5.3604
Akıncı Eskişehir’e gitti
AKINCI ESKİŞEHİR’E GİTTİ
İlkokullarda karneler yarın veriliyor
İLKOKULLARDA KARNELER YARIN VERİLİYOR
Kömürcüler tutuklu yargılanacak
KÖMÜRCÜLER TUTUKLU YARGILANACAK
Bet ofiste telefon çaldı
BET OFİSTE TEKEFON ÇALDI
banner282
Flaş Haber
Baldızına tecavüz etti
Kapat

Tımmermans: “Duvar örüp tel örgü çekerek göçü durduramazsınız“

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, duvarlar ve tel örgülerle göç dalgasının durdurulamayacağını belirterek,

Tımmermans: “Duvar örüp tel örgü çekerek göçü durduramazsınız“

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, duvarlar ve tel örgülerle göç dalgasının durdurulamayacağını belirterek,

12 Haziran 2018 Salı 07:15
Tımmermans: “Duvar örüp tel örgü çekerek göçü durduramazsınız“

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, duvarlar ve tel örgülerle göç dalgasının durdurulamayacağını belirterek, "Göç sorunu daha uzun yıllar devam edecektir. Kesinlikle acilen yapıcı çözümler bulmamız gerekiyor." dedi.

Timmermans, AB ve mülteciler hakkında NOS kamu yayın kuruluşuna açıklamalarda bulundu.

AB'deki mülteci sıkıntısına değinen Timmermans, herkesin yardıma muhtaç olan bir insana yardım etmek zorunda olduğuna dikkati çekti.

Timmermans, şöyle devam etti:

banner277
"Yakınında mülteci dolu gemi bulunan ülkelerin bu insanları ülkeye alma mecburiyeti var. Bunun için anlaşmalar yaptık. Göç sorunu daha uzun yıllar devam edecektir. Kesinlikle acilen yapıcı çözümler bulmamız gerekiyor. Bu sorunu üye ülkelerin kendine bırakamazsınız çünkü İtalya gibi bazı ülkelere bu konuda ağır yük yüklenildi. İtalya şimdi mültecileri kabul etmiyor çünkü diğer ülkelerden yeterince dayanışma göremediklerini savunuyorlar. Diğer ülkeler ise İtalya'nın daha önceleri uyguladığı mülteci siyasetinden memnun değil. Siyasette bir şeyi istemediğini söylüyorsan o zaman nasıl olması gerektiğini de söylemelisin. Bir şeyi kesin biliyoruz; duvarlar ve tel örgülerle göç dalgasını durduramazsınız."

Son yıllarda siyasetçilerin yaptıkları açıklamaların ve "havalı" ifadelerinin sonuçları olduğunu dile getiren Timmermans, söylenen sözlerin neticeleriyle yüzleşilmesi gerektiğini çünkü her zaman müzakere masasına dönüleceğini anlattı.

 İtalya'da avro hakkında çok şeyler duyduklarını kaydeden Timmermans, "Fakat bazı sonuçları olduğunu görünce yine de avroyu terk etmeyeceklerini açıkladılar. Yani sonuçta tekrar bir araya geliniyor. Şu anda siyaset bütün AB üye ülkelerinde daha sertleştiği için çoğu zaman büyük laflar kullanılıyor fakat ifadelerin mutlaka sonuçları var." değerlendirmesini yaptı.

Frans Timmermans, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası anlaşmalarla ilgili tavrına da değindi.

Anlaşmaları ihlal ederek uluslararası ticarete sınır koyanların kendi ekonomilerinde bundan zarar göreceğini vurgulayan Timmermans, "Bir başkasına muhtaç olmak güzel bir şey değil ancak genelde gerçekler budur. Onun için başkaları ile iyi anlaşmalar yapmanız gerekir ki her iki taraf için de iyi olsun." diye konuştu.

banner288
Son Güncelleme: 12.06.2018 10:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Finlandiya'da iş adamına 63 bin Euro trafik cezası
Finlandiya'da iş adamına 63 bin Euro trafik cezası
Mercedes, Avrupa'da 774 bin aracı geri çağıracak
Mercedes, Avrupa'da 774 bin aracı geri çağıracak
NATO, Münbiç’teki yol haritasını uygulamaya hazır
NATO, Münbiç’teki yol haritasını uygulamaya hazır
İsveç'te camileri hedef alan saldırılar 10 kat arttı
İsveç'te camileri hedef alan saldırılar 10 kat arttı
IKEA'dan tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklama kararı
IKEA'dan tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklama kararı
NATO en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor
NATO en büyük askeri tatbikatına hazırlanıyor
Trump-Kim zirvesi uzlaşmayla sona erdi
Trump-Kim zirvesi uzlaşmayla sona erdi
Bavulla manken kaçıran adama 16 yıl hapis cezası
Bavulla manken kaçıran adama 16 yıl hapis cezası
Vietnam'da tartışmalı siber güvenlik yasası kabul edildi
Vietnam'da tartışmalı siber güvenlik yasası kabul edildi
Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilere saldırı
Yahudi yerleşimcilerden Filistinlilere saldırı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim