Time Dergisinde Yer Aldı

Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Time dergisinin ABD baskısında da yer aldı.

Derginin 12 Aralık baskısında kapak konusunu, 2012 ABD Başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin aday adaylarından Mitt Romney oluşturdu.

Dergideki diğer ana konuların yer aldığı kapağın üst kısmında da ''Türkiye'nin ılımlı devrimi'' ifadesi yer aldı.

Dünya bölümünde de ilk sırada, derginin ''Erdoğan'ın Anı'' başlıklı Avrupa, Asya ve Güney Pasifik baskılarına kapak olan, Başbakan Erdoğan ile ilgili yazı Amerikalı okuyuculara sunuldu.

Bobby Ghosh imzalı 4 sayfalık yazıda, yine derginin üç bölgede Başbakan Erdoğan ile ilgili kullandığı kapak fotoğrafı kullanıldı.

Ayrıca yazıda, Başbakan Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Libya'da tarihi Murat Ağa Camisi'ni ziyaret ederken Libyalıların gösterdiği büyük ilgiyi anlatan fotoğraf karesi de yer aldı.