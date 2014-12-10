Time Dergisi ''Ebola Savaşçıları''nı Yılın Kişisi Seçti

ABD'nin Time dergisi, Ebola ile mücadele eden doktor ve hemşireleri "bu yılın kişisi" olarak seçti.

Derginin editörü Nancy Gibbs, özellikle salgının etkilediği Batı Afrika ülkelerinde ve dünyanın birçok bölgesinde Ebola salgını ile mücadele eden Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, uluslararası yardım kuruluşu Samaritan Purse gibi birçok sivil toplum örgütünde çalışan doktor ve hemşireleri kutladı.

Salgınla mücadele eden doktor ve hemşirelerin büyük cesaret ve sabır gösterdiğini ifade eden Gibbs, salgının sadece sivilleri değil, bununla mücadele eden doktor ve hemşireleri de etkilediğini kaydetti.

Gibbs, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü gönüllüsü olan ve aynı zamanda Ebola ile mücadele eden Salome Karwah'ın bir hafta içerisinde anne ve babasını kaybetmesine rağmen hastalarına yardım etmeye devam ettiğini ifade etti.

"Yılın kişisi" listesinde Ebola savaçılarının ardından Ferguson protestocuları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çinli girişimci Jack Ma ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani yer aldı. Time dergisi, geçen yıl Papa Franciscus'u yılın kişisi seçmişti.

Derginin okuyucuları tarafından Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "yılın kişisi" seçilmişti. Modi, derginin internet sitesinde oluşturulan portalda kullanılan yaklaşık 5 milyon oyun yüzde 16'sından fazlasını alarak zirveye yerleşmişti. Hindistan'da mayıs ayında yapılan seçim kampanyası maratonunda ülke ekonomisini canlandırma sözü veren ve ülkenin 15. başbakanı olan Narendra Modi, milliyetçi Bharatiya Janata Partisi'nin lideri.

Okuyucuların oylarıyla belirlediği listede, Ferguson'daki göstericiler ikinci sıraya yerleşirken, ilk beş arasında Hong Kong'daki gösterilerin lideri Joshua Wong, Pakistanlı kadın hakları eylemcisi Malala Yusufzay ve Batı Afrika'da Ebola'yı tedavi eden doktorlarla hemşireler bulunuyor.

Derginin 1927 yılından bu yana "yılın kişisi" unvanını verdiği isimler arasında Mahatma Gandi, Adolf Hitler, Kraliçe Elizabeth, Martin Luther King Jr., ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yer alıyor.