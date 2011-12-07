Ticaret Odası Nevin Hüseyin'e Ödül Verdi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Avusturalya’da gösterdiği başarılı iş yaşamından dolayı Nevin Hüseyin’i ödüllendirdi.

Kasım ayında Dünya Türk Girişimciler Kurultayında “Yurtdışında Başarı Gösteren Türk İş İnsanları” ödülüne layık görülen Nevin Hüseyin’e ödülü, Ticaret Odası’nda bugün düzenlenen törende verildi.

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, törene, Nevin Hüseyin’in yanında “6. Uluslararası Altın Çıpa” ödülüne layık görülen Kıbrıslı iş insanı Muhsin Emirsoy’un da katılması bekleniyordu. Ancak, Emirsoy, şirketine bağlı bir geminin İstanbul’da lodosa tutulması nedeniyle, törene katılamadı.

Ticaret Odası Başkanı Günay Çerkez, törende konuşurken, yabancı bir ülkede başarı göstermenin pek de kolay olmadığını, gösterilen başarıların Kıbrıs Türkünün gururu olduğunu söyledi ve bu başarısından dolayı Nevin Hüseyin’i Kıbrıs Türk Ticaret Odası adına kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Kıbrıs’ta da birçok başarılı iş insanı olduğunu bunların ambargo ve izolasyon altında kaygan zemin üzerinde iş yaptıklarını anımsatan Çerkez, olası bir çözümle birlikte bu başarıların daha da ileriye götürüleceğini kaydetti.

İngiltere, Türkiye, Amerika, Kanada, AB ülkelerinde Kuzey Kıbrıs’taki Kıbrıslı Türklerin nüfusunun bir buçuk katı kadar Kıbrıslı Türk yaşadığına dikkat çeken KTTO Başkanı Çerkez, bu insanların yaşadıkları ülkelerde birer temsilci birer büyük elçi olarak da görev yapmaları ve lobicilik faaliyetlerine katılmaları gerektiğini belirtti.

Törende, Nevin Hüseyin de konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından KTTO Başkanı Günay Çerkez, Nevin Hüseyin’e, üzerinde “Başarılarınızın ve Kıbrıs Türk Halkına Katkılarınızın Devamını Dileriz” yazılı “başarı plaketini” takdim etti. Nevin Hüseyin de, Avusturalya’yı temsil eden ve üzerinde Opera binasının bulunduğu bir plaketi Oda Başkanı’na sundu.

Oda Başkanı Çerkez, daha sonra Nevin Hüseyin onuruna bir öğle yemeği verdi.