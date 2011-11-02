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THY'de Yolcu Paniği

Yolcunun uçağın kapısı açmak istemesi üzerine geri döndü

THY'de Yolcu Paniği

Yolcunun uçağın kapısı açmak istemesi üzerine geri döndü

02 Kasım 2011 Çarşamba 16:38
THY'de Yolcu Paniği
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Sarhoş olduğu belirtilen İsveçli kadın yolcu, uçağın acil çıkış kapısını açmak isteyince korku dolu anlar yaşandı. 126 yolcu bulunan uçak Bulgaristan üzerinden tekrar İstanbul'a döndü. Edinilen bilgiye göre olay şöyle gelişti; İsveçli kadın bir yolcu çevresindeki yolcuları huzursuz edecek davranışlarda bulunmaya başladı. Acil çıkış kapısını açmaya çalışan sarhoş yolcu diğer yolcular tarafından engellendi. Uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Uçuş Kontrol Kulesi ile görüşerek tekrar İstanbul'a dönmek için iniş izni aldı. Uçak Bulgaristan üzerinden dönerek Atatürk Havalimanı'na indi. Adının Anita Watdersson, olduğu öğrenilen kadın ifadesi alınmak üzere Dış Hatlar Büro Amirliği'ne götürüldü. Bu sırada kahkahalar atan Watdersson "Ben kahvemi içiyordum" dedi. Uçak ise bir süre sonra tekrar Stockholm'e havalandı.

Son Güncelleme: 02.11.2011 16:38
Anahtar Kelimeler:
UçakIstanbulThy
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