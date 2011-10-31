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THY Müdürü Uzun BRTK 'yi Ziyaret Etti

Uzun, bayrağı daha ileriye taşıma adına da BRTK ile her türlü desteğe ve işbirliği hazır olduklarını vurguladı

THY Müdürü Uzun BRTK 'yi Ziyaret Etti

Uzun, bayrağı daha ileriye taşıma adına da BRTK ile her türlü desteğe ve işbirliği hazır olduklarını vurguladı

31 Ekim 2011 Pazartesi 15:26
THY Müdürü Uzun BRTK 'yi Ziyaret Etti
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Türk Hava Yolları Kıbrıs Genel Müdürü Ömer Uzun, BRTK Müdürü Özer Kanlı’yı ziyaret etti.

BRT’nin haberine göre Kanlı, görüşmeden önce yaptığı konuşmada, BRTK’nın 48 yıldır Kıbrıs Türkü’nün özgürlük ve mutluluğu için mücadele verdiğini söyledi. Kanlı, “Bu sorumluluğun bilincindeyiz. Kıbrıs Türk halkına hangi koşulda isterse olsun doğruları söylemek, Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye ile birlikte çıktığı bu özgürlük ve egemenlik yolunda başarılı olmasını sağlamak gibi bir görevimiz vardır” dedi.

THY’nin Kıbrıs Türkü’nü dünyaya bağladığını, Kıbrıs Türkü için farklı bir anlam taşıdığını belirten Kanlı, kurumsal işbirliği ve destek verme konusunda BRTK’nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

THY Kıbrıs Genel Müdürü Ömer Uzun da, ulaşım ve iletişimin önemine işaret ederek, BRTK’nın tarafsız ve doğru haberleriyle Kıbrıs Türkü’nün eli ve kulağı olduğunu ifade etti.

THY’nin 1949 yılından bu yana Kıbrıs Türkü’nün ulaşımını sağladığını anımsatan Uzun, kaliteli hizmet için THY’nın son yıllarda büyük atılımlar yaptığını anlattı.

Uzun, bayrağı daha ileriye taşıma adına da BRTK ile her türlü desteğe ve işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Son Güncelleme: 31.10.2011 15:26
Anahtar Kelimeler:
ZiyaretBrtkThyUzun
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