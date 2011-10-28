THY Genel Müdürü Uzun,Tak'ı Ziyaret Etti

Türk Hava Yolları (THY) Kıbrıs Genel Müdürü Ömer Uzun, bugün Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) nezaket ziyaretinde bulundu.

TAK Müdürü Perihan Aziz ile görüşen Ömer Uzun, THY’nin yıllardır Kıbrıs’a düzenlediği seferlere işaret ederek, yeni başladıkları görevde, aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak amacıyla çalıştıklarını

vurguladı.

Uzun, Kuzey Kıbrıs’ı tanıtmak için yaptıkları çalışmalar yanında, TAK ile de her türlü desteğe ve işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

TAK Müdürü Perihan Aziz de, Uzun’a görevinde başarılar dileyerek, THY’nin ülkeye daha çok turist taşıması temennisinde bulundu.

Aziz, Kıbrıs’ın küçük ancak her zaman hareketli ve gözde bir yer olduğuna dikkat çekerek, THY ile ülke yararına her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.