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The Guardian'dan Karikatüre “Yahudi Karşıtlığı“ Sansürü!

 İngiliz The Guardian gazetesinin, karikatürist Steve Bell'in bugünkü karikatürünü "Yahudi karşıtlığı" gerekçesiyle sansürlendiği ortaya çıktı.

The Guardian'dan Karikatüre “Yahudi Karşıtlığı“ Sansürü!

 İngiliz The Guardian gazetesinin, karikatürist Steve Bell'in bugünkü karikatürünü "Yahudi karşıtlığı" gerekçesiyle sansürlendiği ortaya çıktı.

08 Haziran 2018 Cuma 06:49
The Guardian'dan Karikatüre “Yahudi Karşıtlığı“ Sansürü!

 İngiliz The Guardian gazetesinin, karikatürist Steve Bell'in bugünkü karikatürünü "Yahudi karşıtlığı" gerekçesiyle sansürlendiği ortaya çıktı.

Huffingtonpost internet sitesinin haberine göre, The Guardian, Bell’in İngiltere Başbakanı Theresa May ile İsrailli mevkidaşı Binyamin Netanyahu'yu, ortalarındaki şöminede İsrail askerleri tarafından şehit edilen hemşire Rezzan en-Neccar yanarken resmeden karikatürünü yayımlamadı.

Gazete, Bell’in karikatürünü, şöminenin "Yahudilerin 2. Dünya Savaşında uğradığı soykırıma atıf yaptığı ve Yahudi karşıtı" olduğu gerekçesiyle yayıma sokmadı.

Bell, siteye yaptığı açıklamada, "Odun sobaları, fırınlar, soykırım ve diğer Nazi karşıtı şeylerin karikatürün eleştirisine katılmasını aklım almıyor." dedi.

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Karikatürü çizerken bunların hiçbirini aklından geçirmediğini belirten Bell, "Avrupa'daki Yahudilerin kitlesel katli ile Gazze'yi birbirine karıştırmak gibi bir niyetim yoktu." ifadesini kullandı.

Bell, karikatürün sansürlenmesini de "fiyasko" diye nitelendirdi.

Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği 21 yaşındaki gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar, cuma günü Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu.

Netanyahu, Almanya ve Fransa'nın ardından dün geldiği Londra'da May ile bir araya gelmişti.

 

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Son Güncelleme: 08.06.2018 09:51
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