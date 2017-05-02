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02 Mayıs 2017 Salı 06:40

Texas Üniversitesinde Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Texas Üniversitesinin Austin kampüsünde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Texas Üniversitesinde Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
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AUSTİN KAMPÜSÜNDE GERÇEKLEŞEN BIÇAKLI SALDIRIDA 1 KİŞİNİN OLAY YERİNDE ÖLDÜĞÜ, YARALI 3 KİŞİNİN İSE HASTANEYE KALDIRILDIĞI BİLDİRİLDİ

New York, 2 Mayıs 17 : Texas Üniversitesinin Austin kampüsünde gerçekleşen bıçaklı saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, kampüsteki spor merkezi yakınlarında bıçaklı saldırı olayı meydana geldi.

Olaya müdahale eden acil sağlık ekipleri, saldırıda aldığı yaralar sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, ciddi şekilde yaralanan 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Polis zanlının gözaltına alındığı belirtti, ancak olayın nedenine ve karışanların isimlerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

(AA/ÖZ/ÖK)

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