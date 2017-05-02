Texas Üniversitesinde Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Polis zanlının gözaltına alındığı belirtti, ancak olayın nedenine ve karışanların isimlerine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Olaya müdahale eden acil sağlık ekipleri, saldırıda aldığı yaralar sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, ciddi şekilde yaralanan 3 kişinin de hastaneye kaldırıldığını duyurdu.