banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96161
ALTIN
205.254
DOLAR
5.2518
STERLİN
6.8004
EURO
6.1040
Kanunsuz avlanma
KANUNSUZ AVLANMA
Baf’ta Soygun!
Son Dakika
Baf’ta bir bet ofisinin soyulduğu...
Uyguladığı emir başına dert oldu
UYGULADIĞI EMİR BAŞINA DERT OLDU
Depodaki ürünleri sattı iddiası
DEPODAKİ ÜRÜNLERİ SATTI İDDİASI
banner282
Flaş Haber
Kanunsuz avlanma
Kapat

Tesla Ceo\'sundan "borsadan Çekilme" Açıklaması

New York, 8 Ağustos 18 : ABD\'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla\'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin New York borsasından çekilme olasılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Tesla Ceo\'sundan "borsadan Çekilme" Açıklaması

New York, 8 Ağustos 18 : ABD\'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla\'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin New York borsasından çekilme olasılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 06:54
Tesla Ceo\'sundan
New York, 8 Ağustos 18 : ABD\'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla\'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, şirketin New York borsasından çekilme olasılığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla\'yı hisse başına 420 dolardan borsadan çekmeyi değerlendiriyorum." ifadesini kullanan Musk, konuyla ilgili olarak şirket çalışanlarına bir elektronik posta gönderdi.
Tesla\'nın internet sitesinde de yayımlanan elektronik postada Musk, konuyla ilgili nihai kararın henüz alınmadığını kaydetti.
Musk, Tesla\'nın borsadan çekilmesi durumunda şirketin en iyi şekilde işletilmesi için gerekli ortamın oluşacağını savundu.
Şirketin hisse fiyatının borsada yüksek dalgalanmalara maruz kaldığına değinen Elon Musk, bunun aynı zamanda hissedar olan Tesla çalışanları için dikkat dağıtıcı olduğunu vurguladı.
Ayrıca, şu anda halka açık bir şirket konumundaki Tesla\'nın her çeyrek açıklanan bilançosunun firmanın kararları üzerinde büyük baskı oluşturduğuna dikkati çeken Musk, bu kararların her zaman uzun dönemde doğru olmadığını belirtti.
Tesla\'nın borsadan çekilmesi durumunda bütün hissedarların firmada yatırımcı olarak kalmasını arzu ettiğini aktaran Musk, öte yandan hisselerini satmak isteyenlere hisse başına 420 dolar ödeneceği bilgisini paylaştı.
Şirketin borsadan çekilme kararının Tesla hissedarlarının oylarıyla belirleneceğini duyuran Musk, gelecekte daha yavaş ve öngörülebilir bir büyüme aşamasına ulaşması halinde şirketin yeniden borsada işlem görmeye başlayabileceğini ifade etti.
HİSSE İŞLEMLERİ 1 SAAT DURDURULDU
Elon Musk\'ın Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamasının ardından Tesla\'nın hisse işlemleri Nasdaq Teknoloji Endeksi tarafından TSİ 21.10\'da durduruldu.
Yaklaşık 1,5 saat sonra hisselerin yeniden işlem görmeye izin verilmesinin ardından, firmanın hisse başına değeri günü yüzde 11 primle 379,57 dolardan tamamladı.
"SUUDİ ARABİSTAN TESLA\'NIN HİSSESİNİ ALACAK" İDDİASI 
Tesla\'yla ilgili bir başka gelişme ise İngiltere merkezli Financial Times gazetesinden geldi.
Gazetenin haberinde, dünyanın en büyük varlık fonlarından Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonunun bu yıl içinde şirketin yüzde 3 ila 5 hissesini satın alacağı iddia edildi.
(AA/AK/HA)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın Yıldızının Kaldırılması İstendi
Trump'ın Yıldızının Kaldırılması İstendi
Suudi Arabistan İle Kanada Arasındaki Diplomatik Gerginlik
Suudi Arabistan İle Kanada Arasındaki Diplomatik Gerginlik
Rıza Sarraf'ın Rüşvet Verdiğini İddia Ettiği Gardiyan Suçlamaları Kabul Etti
Rıza Sarraf'ın Rüşvet Verdiğini İddia Ettiği Gardiyan Suçlamaları Kabul Etti
Kanada Dışişleri Bakanı'ndan
Kanada Dışişleri Bakanı'ndan "20 Milyar Dolarlık Tweet"
İngiltere Savunma Bakanı Willamson'dan
İngiltere Savunma Bakanı Willamson'dan "brexit" Açıklaması
Abd Dışişleri Bakanlığından Türkiye Açıklaması
Abd Dışişleri Bakanlığından Türkiye Açıklaması
California'daki Orman Yangınları Ay Sonuna Kadar Devam Edebilir
California'daki Orman Yangınları Ay Sonuna Kadar Devam Edebilir
ABD'de “Uzay Kuvvet Komutanlığı“ kurma hazırlığı
ABD'de “Uzay Kuvvet Komutanlığı“ kurma hazırlığı
ABD'de bir kütüphaneyi yılanlar bastı
ABD'de bir kütüphaneyi yılanlar bastı
ABD, Çin'e yönelik tarifelerinin ikinci bölümüne 23 Ağustos'ta başlayacak
ABD, Çin'e yönelik tarifelerinin ikinci bölümüne 23 Ağustos'ta başlayacak

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim