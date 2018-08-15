banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93419
ALTIN
243.842
DOLAR
6.4985
STERLİN
8.0788
EURO
7.3766
Denktaş'tan krize tedbir
DENKTAŞ’TAN KRİZE TEDBİR
KKTC'de yakalandı
KKTC'DE YAKALANDI
Silahı kim çaldı?
SİLAHI KİM ÇALDI?
Bu sefer harnup çaldılar
BU SEFER HARNUP ÇALDILAR
banner282
Flaş Haber
Denktaş'tan krize tedbir
Kapat

Tesla, "borsadan Çekilme" İçin Komisyon Kurdu

YÖNETİM KURULUNUN, ŞİRKETİN

Tesla, "borsadan Çekilme" İçin Komisyon Kurdu

YÖNETİM KURULUNUN, ŞİRKETİN

15 Ağustos 2018 Çarşamba 06:27
Tesla,

YÖNETİM KURULUNUN, ŞİRKETİN "BORSADAN ÇEKİLME" TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN ÖZEL BİR KOMİSYON KURDUĞU BİLDİRİLDİ

New York, 15 Ağustos 18 : ABD\'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla, New York borsasından çekilme kararının incelenmesi için komisyon kurduğunu duyurdu.

Tesla\'dan yapılan açıklamada, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk\'ın geçen hafta duyurduğu "borsadan çekilme" teklifinin değerlendirilmesi için yönetim kurulunun 3 kişiden oluşan özel bir komisyon kurduğu belirtildi.

Açıklamada, özel komisyonun henüz Musk\'tan borsadan çekilme konusunda öneri almadığının kaydedildiği açıklamada, bu konuyla ilgili henüz sonuca ulaşılmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Öte yandan Musk, dün akşam kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla\'nın borsadan çekilmesiyle ilgili olarak ABD\'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs\'in finansal danışmanlık sağlayacağını duyurdu.

Tesla\'nın New York borsasında hisse başına değeri dünü 356,41 dolar seviyesinden tamamlamasının ardından, bugün yüzde 1,6 düşüşle 350,50 dolara kadar geriledi.

Musk, geçen hafta Tesla\'yı hisse başına 420 dolardan New York borsasından çekmeyi değerlendirdiğini bildirmişti.

Musk, dün yaptığı açıklamada ise Suudi Arabistan varlık fonunun Tesla\'yı borsadan çekmek için yeteri kadar sermayeye sahip olduğunu belirterek, son dönemde Tesla\'nın yüzde 5\'e yakın hissesinin fon tarafından borsada satın alındığını aktarmıştı.

(AA/AK/HÖ)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Münbiç’te Ortak Devriyeye Doğru
Münbiç’te Ortak Devriyeye Doğru
Trump'tan Eski Yardımcısına Hakaret
Trump'tan Eski Yardımcısına Hakaret
ABD'de Katolik rahipler binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmuş
ABD'de Katolik rahipler binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmuş
Beyaz Saray'dan 'Brunson' açıklaması: 'Trump hayal kırıklığı içinde'
Beyaz Saray'dan 'Brunson' açıklaması: 'Trump hayal kırıklığı içinde'
Serbest bırakılan iki Yunan askeriyle ilgili Çipras'tan açıklama!
Serbest bırakılan iki Yunan askeriyle ilgili Çipras'tan açıklama!
ABD’den Türkiye’ye yeni yaptırım sinyali
ABD’den Türkiye’ye yeni yaptırım sinyali
Türkiye’de serbest bırakılan Yunan askerler ülkelerine döndü
Türkiye’de serbest bırakılan Yunan askerler ülkelerine döndü
Kardashian'dan üstsüz paylaşım
Kardashian'dan üstsüz paylaşım
Trump'ın F-35 kararının hiç bir bağlayıcılığı yok
Trump'ın F-35 kararının hiç bir bağlayıcılığı yok
Çipras'tan kritik Türkiye mesajı.
Çipras'tan kritik Türkiye mesajı.

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim