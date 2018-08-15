banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91912
ALTIN
235.678
DOLAR
6.1749
STERLİN
7.7043
EURO
6.9943
TBMM Başkanı Yıldırım KKTC’de
TBMM BAŞKANI YILDIRIM KKTC’DE
Plajda hırsızlık
PLAJDA HIRSIZLIK
Atakan yarın Ankara’ya gidiyor
ATAKAN YARIN ANKARA’YA GİDİYOR
Serdarlı’nın kurtuluşu törenle kutlandı
SERDARLI’NIN KURTULUŞU TÖRENLE KUTLANDI
banner282
Flaş Haber
Plajda hırsızlık
Kapat

Tesla, “Borsadan çekilme“ için komisyon kurdu

Tesla, “Borsadan çekilme“ için komisyon kurdu

15 Ağustos 2018 Çarşamba 06:27
Tesla, “Borsadan çekilme“ için komisyon kurdu

YÖNETİM KURULUNUN, ŞİRKETİN "BORSADAN ÇEKİLME" TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN ÖZEL BİR KOMİSYON KURDUĞU BİLDİRİLDİ

ABD'li uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama firması Tesla, New York borsasından çekilme kararının incelenmesi için komisyon kurduğunu duyurdu.

Tesla'dan yapılan açıklamada, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın geçen hafta duyurduğu "borsadan çekilme" teklifinin değerlendirilmesi için yönetim kurulunun 3 kişiden oluşan özel bir komisyon kurduğu belirtildi.

Açıklamada, özel komisyonun henüz Musk'tan borsadan çekilme konusunda öneri almadığının kaydedildiği açıklamada, bu konuyla ilgili henüz sonuca ulaşılmadığı bilgisi de paylaşıldı.

Öte yandan Musk, dün akşam kendi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tesla'nın borsadan çekilmesiyle ilgili olarak ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs'in finansal danışmanlık sağlayacağını duyurdu.

Tesla'nın New York borsasında hisse başına değeri dünü 356,41 dolar seviyesinden tamamlamasının ardından, bugün yüzde 1,6 düşüşle 350,50 dolara kadar geriledi.

Musk, geçen hafta Tesla'yı hisse başına 420 dolardan New York borsasından çekmeyi değerlendirdiğini bildirmişti.

Musk, dün yaptığı açıklamada ise Suudi Arabistan varlık fonunun Tesla'yı borsadan çekmek için yeteri kadar sermayeye sahip olduğunu belirterek, son dönemde Tesla'nın yüzde 5'e yakın hissesinin fon tarafından borsada satın alındığını aktarmıştı.

banner288
Son Güncelleme: 15.08.2018 10:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suudi Arabistan İranlı balıkçıları serbest bıraktı
Suudi Arabistan İranlı balıkçıları serbest bıraktı
Sisi'den Suudi Arabistan'a “sürpriz“ ziyaret
Sisi'den Suudi Arabistan'a “sürpriz“ ziyaret
Pentagon sözcüsüne “etik“ soruşturması
Pentagon sözcüsüne “etik“ soruşturması
Fas 34 yıl aradan sonra yeniden Afrika Telekomünikasyon birliğinde
Fas 34 yıl aradan sonra yeniden Afrika Telekomünikasyon birliğinde
BM'den Türkiye ve ABD'ye diyalog çağrısı
BM'den Türkiye ve ABD'ye diyalog çağrısı
BM'den İdlib'deki 3 milyon sivil için uyarı
BM'den İdlib'deki 3 milyon sivil için uyarı
Trump kulesi ve oteli'ne “çevre kirliliği“ davası
Trump kulesi ve oteli'ne “çevre kirliliği“ davası
Aquarıus gemisindeki 60 göçmen Fransa'ya gelecek
Aquarıus gemisindeki 60 göçmen Fransa'ya gelecek
Münbiç’te ortak devriyeye doğru
Münbiç’te ortak devriyeye doğru
Trump'tan eski yardımcısına hakaret
Trump'tan eski yardımcısına hakaret

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim