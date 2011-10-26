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Terörizme Geçit Vermeyeceğiz

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Şenol BEKTAŞ KIBRIS MANŞET'e konuştu

Terörizme Geçit Vermeyeceğiz

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Şenol BEKTAŞ KIBRIS MANŞET'e konuştu

26 Ekim 2011 Çarşamba 17:49
Terörizme Geçit Vermeyeceğiz
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YDÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Şenol BEKTAŞ , eylem yapan öğrenciler ve bazı yayın organlarında çıka haberler üzerine KIBRIS MANŞET'e konuştu.

Bektaş muhabirimizin soruları üzerine, üniversitede yaşanan olayların Cuma gün herkesin gözüönünde cereyan ettiğini ve oradaki herkesin olylara şahit olduğunu söyleyerek kimsenin olayları çarpıtmaya hakkı olmadığını belirtti. Bütün olayların nasıl olduğu üniversitenin ve polisin elindeki kayıtlarda mevcut olduğunu olup kimin öğrenci vasfına uygun davranıp , kimin davranmadığını,kimlerin öğrenci tarafından okul içerisinde atılmayacak sloganlar attığının kayıt altında olduğunu belirten Bektaş; şimdi bazı kişiler tarafından rollerin değiştirilip suçluların masumiyeti iddia edilmeye çalışılmaktadır dedi.

Bektaş beyanatının devamında şimdi bütün öğrencilerin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini ve arkadaşlarının nasıl davranışlar içerisine girerek okulun huzurunu bozduğunu ve tüm bunlardan sonra geçmişteki disiplin suç ve cezalarının da gözönünde bulundurularak kendilerine ceza verildiğini düşünmelerini ; bunun sonucunda kararlarını verirken gerek öğrencilik gerekse ilerideki kariyer hayatlarını riske atacak davranışlar içerisine girmemelerini tavsiye etti.

Üniversite Geri Adım Atmayacak...

Üniversitenin her öğrencinin güvenliğinden sorumlu olduğunu ve bu sebeple okulun huzurunu bozacak disiplinsiz davranış içerisine giren herkesin hakettiği cezaya çarptırılacağını ve buna yönelik kayıt silme de dahil yapılan hiçbir tehdide boyun eğilmeyeceğini, artık önceliklerin eğitime verilmesi gerektiğini, eğitim almak için okulda bulunanlara daha fazla engel olmaya kimsenin hakkı bulunmadığını kaydetti.

Bektaş Yakın Doğu Üniversitesinin Terörizme geçit vermeyeceğini vurguladı. 

Son Güncelleme: 26.10.2011 17:49
Anahtar Kelimeler:
TERÖRYDÜIhracSınırdışıDisiplinşenol BektaşKayıt Silme
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