Teröristbaşı Karayılan, HDP'ye oy istedi
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, 24 Haziran'da HDP'nin barajı aşması için muhalefet partilerine oy çağrısı yaptı.
Türkiye'nin barış ve huzur dolu bir geleceğe ilerlemesine engel olmak isteyen terör örgütü PKK, seçimler öncesinde siyasi kanadı HDP'ye destek için muhalefet partilerine çağrılarda bulunmaya başladı.
HDP BARAJI GEÇEMEZSE...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin terörle mücadeledeki kararlılığından çekinen terör örgütü, HDP'nin seçimlerde barajı geçememesi durumunda oldukça zor duruma düşecek.
Gizli yandaşlarını sahaya süren örgütün elebaşlarından Murat Karayılan , HDP'nin barajı aşmasını 'hayati' derecede önemli olarak gördüklerini söyledi.
KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA, KARAMOLLAOĞLU'NA ÇAĞRI
TÜRKİYE'YE TAKOZ OLACAKLAR
Türkiye'nin karanlık günlere dönmesini isteyen terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 7 Haziran sürecinde CHP ile iş birliği yapmıştı.
CHP-HDP KUTLAMASI
AK Parti'nin hükümeti kuramaması nedeniyle Türkiye kötü bir döneme girmişti.
Terörle mücadelenin arttığı dönemde; Güneydoğu'da şehitler verilirken CHP'li vekiller ile HDP'li vekiller 'Birlikte iyi salladık' diyerek eğleniyordu.