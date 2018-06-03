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Teröristbaşı Karayılan, HDP'ye oy istedi

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, 24 Haziran'da HDP'nin barajı aşması için muhalefet partilerine oy çağrısı yaptı.

Teröristbaşı Karayılan, HDP'ye oy istedi

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, 24 Haziran'da HDP'nin barajı aşması için muhalefet partilerine oy çağrısı yaptı.

03 Haziran 2018 Pazar 12:51
Teröristbaşı Karayılan, HDP'ye oy istedi

Teröristbaşı Karayılan, HDP'ye oy istedi

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, 24 Haziran'da HDP'nin barajı aşması için muhalefet partilerine oy çağrısı yaptı.

Türkiye'nin barış ve huzur dolu bir geleceğe ilerlemesine engel olmak isteyen terör örgütü PKK, seçimler öncesinde siyasi kanadı HDP'ye destek için muhalefet partilerine çağrılarda bulunmaya başladı.

HDP BARAJI GEÇEMEZSE...

Cumhurbaşkanı Erdoğan  ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin terörle mücadeledeki kararlılığından çekinen terör örgütü, HDP'nin seçimlerde barajı geçememesi durumunda oldukça zor duruma düşecek.

Gizli yandaşlarını sahaya süren örgütün elebaşlarından Murat Karayılan , HDP'nin barajı aşmasını 'hayati' derecede önemli olarak gördüklerini söyledi.

KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA, KARAMOLLAOĞLU'NA ÇAĞRI

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu  ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na çağrıda bulunan teröristbaşı Karayılan; OHAL'de seçimlerin yapılmasının doğru olmadığını, HDP'nin barajı aşması için herkesin fazlasıyla çalışması gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE'YE TAKOZ OLACAKLAR

Türkiye'nin karanlık günlere dönmesini isteyen terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 7 Haziran sürecinde CHP ile iş birliği yapmıştı.

CHP-HDP KUTLAMASI

AK Parti'nin hükümeti kuramaması nedeniyle Türkiye kötü bir döneme girmişti.

Terörle mücadelenin arttığı dönemde; Güneydoğu'da şehitler verilirken CHP'li vekiller ile HDP'li vekiller 'Birlikte iyi salladık' diyerek eğleniyordu.

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