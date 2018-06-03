Teröristbaşı Karayılan, HDP'ye oy istedi

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan, 24 Haziran'da HDP'nin barajı aşması için muhalefet partilerine oy çağrısı yaptı.

Türkiye'nin barış ve huzur dolu bir geleceğe ilerlemesine engel olmak isteyen terör örgütü PKK, seçimler öncesinde siyasi kanadı HDP'ye destek için muhalefet partilerine çağrılarda bulunmaya başladı.



HDP BARAJI GEÇEMEZSE...



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin terörle mücadeledeki kararlılığından çekinen terör örgütü, HDP'nin seçimlerde barajı geçememesi durumunda oldukça zor duruma düşecek.



Gizli yandaşlarını sahaya süren örgütün elebaşlarından Murat Karayılan , HDP'nin barajı aşmasını 'hayati' derecede önemli olarak gördüklerini söyledi.



KANDİL'DEN KILIÇDAROĞLU'NA, KARAMOLLAOĞLU'NA ÇAĞRI





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu veTemel Karamollaoğlu'na çağrıda bulunan teröristbaşı Karayılan; OHAL'de seçimlerin yapılmasının doğru olmadığını, HDP'nin barajı aşması için herkesin fazlasıyla çalışması gerektiğini söyledi.'nin karanlık günlere dönmesini isteyenPKK'nın siyasi kanadı HDP, 7 Haziran sürecinde CHP ile iş birliği yapmıştı.AK Parti'nin hükümeti kuramaması nedeniylekötü bir döneme girmişti.Terörle mücadelenin arttığı dönemde; Güneydoğu'da şehitler verilirken CHP'li vekiller ile HDP'li vekiller 'Birlikte iyi salladık' diyerek eğleniyordu.