Terörist cenazesine çağrı

BDP eş Başkanı Demirtaş, TSK'nın operasyonlarında öldürülen 24 PKK'lı teröristin cenazesine katılım için çağrı yaptı.

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Malatya'da 24 teröristlere ait olduğu iddia edilen cenazelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu vahşete karşı hiç kimse sesiz kalmamalıdır, suskun kalan insanlığını yitirir. Bütün halkımız cenazelerine en üst düzeyde sahip çıkmalıdır bu vahşete en üst düzeyde tepkisini göstermelidir” dedi.

Demirtaş, cenazelerin Çukurca taburunda 90'lı yıllarda olduğu gibi basına teşhir edilmek istendiğini, ancak deprem nedeniyle bunun ertelendiğini belirterek, "Bu durum Bayramı bizim için yine Bayram olmaktan çıkarmıştır" dedi. "Ortaya çıkan bu durum vesilesiyle tüm halkımızı duyarlılığa çağırıyorum" ifadelerini kullanan Demirtaş şöyle devam etti: "Bu vahşete karşı hiç kimse sessiz kalmamalıdır, suskun kalan insanlığını yitirir.

Bütün halkımız cenazelerine en üst düzeyde sahip çıkmalıdır bu vahşete en üst düzeyde tepkisini göstermelidir; çünkü bu kabul edilebilecek ve hiç birimizin normal göreceği bir şey değildir.

Nerede olursa olsun bütün halkımız bu askeri ve siyasi operasyonlara bu vahşete karşı tepkisini dile getirmelidir. Cenazelerini ve evlatlarını en üst düzeyde sahiplenmelidir. Biz BDP olarak böyle bir dönemde bütün acıları ortaklaştırmaya çalıştığımız dönemde bir yandan bu deprem felaketi acısıyla halkımız boğuşurken, öte yandan böyle bir vahşetle trajediyle karşılaşmış olmaktan büyük bir üzüntü duyuyoruz.

Ama halkımız bütün bunları aşacak güce ve iradeye sahiptir. Partimiz bu konuda her türlü baskıya karşı direnecek güce ve kararlığa sahiptir. Halkımızda bu konuda gerekli tavrı ortaya koymalıdır. Halkımızdan bugün itibariyle beklediğim tavır budur. Cenazelere en üst düzeyde sahip çıkmalıdır."