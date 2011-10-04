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Terörist cenazesinde olay: 150 gözaltı!

’Rojhak’ kod adlı Sadık Kaya’nın Mersin’deki cenazesi Abdullah Öcalan lehine gösteriye dönüştü.

Terörist cenazesinde olay: 150 gözaltı!

’Rojhak’ kod adlı Sadık Kaya’nın Mersin’deki cenazesi Abdullah Öcalan lehine gösteriye dönüştü.

04 Ekim 2011 Salı 21:13
Terörist cenazesinde olay: 150 gözaltı!
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KAHRAMANMARAŞ’ın Pazarcık İlçesi’nde ölü ele geçirilen PKK’nın Kahramanmaraş sorumlusu ’Rojhak’ kod adlı Sadık Kaya’nın Mersin’deki cenazesi Abdullah Öcalan lehine gösteriye dönüşünce, çıkan olayları polis güçlükle bastırdı. Polis, aralarında BDP’li yöneticilerin de bulunduğu 150 kişiyi gözaltına aldı.

Sadık Kaya’nın Adana Adli Tıp Kurumu’ndan alınan cenazesi ailesinin yaşadığı Mersin’in Şevket Sümer Mahallesi’ndeki evine getirildi. Burada bir süre bekletilen cenaze Güneykent Mezarlığı’na götürüldü. Bu arada Halil İbrahim Camii’nde toplanan yaklaşık bin örgüt yandaşları, buradan topluca yürüyüşe geçtiler. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu örgüt yandaşları yasa dışı sloganlar atarak, Güneykent Mezarlığı’na kadar yürüdü. Polisin geniş güvenlik önlemi altında, örgüt yandaşları mezarlıkta çetebaşı Abdullah Öcalan’ın dev bir posteri ile sözde PKK bayrağı açarak yasa dışı sloganlar attı. Ardından da Sadık Kaya’nın cenazesi toprağa verildi.

Cenaze töreni sırasında havadan bir polis helikopteri bölgede görev yapan ekipleri sürekli yönlendirirken, Mersin Emniyet Müdürü Arif Öksüz önlemleri bizzat yönetti. Çok sayıda panzer destekli ekiplerin yoğun güvenlik önlemi aldığı mezarlık çevresinde ise dağılmalar sırasında olaylar çıktı.

Örgüt yandaşları polisi molotof ve taş yağmuruna tuttu. BDP’li Akdeniz Belediyesi’ne ait 4 otobüs mezarlık girişinde yaşlı ve kadınları bindirip bölgeden uzaklaştırılırken, yüzleri poşulu olan örgüt mensuplarının çoğunlukta olduğu gençlerden oluşan yaklaşık 300 kişilik bir grup, polisi molotof ve taş yağmuruna tuttu. Bunun üzerine polis ekipleri gruba gaz ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Çıkan olaylar sırasında bazı göstericiler ve polisler yoğun gaz ve taşların isabet etmesi sonucu yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yüksek kesimlere kaçarak polisi taş yağmuruna tutan göstericiler, bu sırada çevrede bulunan otları ve Çavuşlu Mezarlığı’nın içinde ağaçları ateşe verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye araçları yerleşim birimlerine sıçramadan yangını söndürdü. Bu sırada bir kadın, gözaltına alınan oğlunun serbest bırakılmasını istedi. Kısa sürede baygınlık geçiren kadına sağlık ekibi müdahale etti. Emniyet Müdürü Arif Öksüz ise, telsizden sık, sık anons yaparak çocuklar, kadınlar ve yaşlılara karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Kalabalık ara sokaklara girerek kaçarken, polis, aralarında BDP’li yöneticilerin de bulunduğu 150 kişiyi gözaltına aldı.
Bu arada cenaze törenine getirilen BDP’li Akdeniz Belediyesi’nin bazı hizmet araçları ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

Son Güncelleme: 04.10.2011 21:13
Anahtar Kelimeler:
TeröristCenazeGözaltı
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