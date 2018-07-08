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Termometrelerin 50 Dereceyi Gösterdiği Irak’ta Elektrik Kesintisi

İRAN, GECİKEN ÖDEME NEDENİYLE ÜLKEYE GÜNDE 4 SAAT ELEKTRİK VERİYOR

Termometrelerin 50 Dereceyi Gösterdiği Irak’ta Elektrik Kesintisi

İRAN, GECİKEN ÖDEME NEDENİYLE ÜLKEYE GÜNDE 4 SAAT ELEKTRİK VERİYOR

08 Temmuz 2018 Pazar 09:43
Termometrelerin 50 Dereceyi Gösterdiği Irak’ta Elektrik Kesintisi

İRAN, GECİKEN ÖDEME NEDENİYLE ÜLKEYE GÜNDE 4 SAAT ELEKTRİK VERİYOR
Irak’ın başkenti Bağdat’ta halk, termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği sıcaklara İran kaynaklı elektrik kesintileri de eklenince zor günler geçiriyor.
İran’ın geciken borçları sebebiyle elektrik akışını kestiği ülkede halk, aşırı sıcakların hakim olduğu bu günlerde mahalle jeneratörlerini yoğun şekilde devreye soktu. Ancak jeneratör sahipleri de hükümetin yeterli miktarda yakıt vermediğinden şikayetçi. 
GÜNDE EN FAZLA 4 SAAT ELEKTRİK VERİLİYOR
Kesintilerden dolayı günde en fazla 4 saat elektriğin verilebildiği başkentte halk, 50 dereceyi bulan sıcaklıkta oldukça zorlanıyor.
Bağdat’ta halkın elektrik kesintilerinde "can simidi" olarak yapıştığı her mahalledeki birden fazla jeneratör ise aşırı gürültü ve çevre kirliliğine neden oluyor.
SICAKTAN BUNALAN IRAKLILAR DİCLE NEHRİ'NDE SERİNLİYOR
Bazı Bağdatlılar, jeneratörlerinden de yeterli elektrik hizmetini alamadığı için yüzmeye elverişsiz Dicle Nehri’nde serinlemeye çalışıyor. 
AA muhabirine konuşan Bağdatlı jeneratör sahibi Hamid Cafer, "Sıcaklıklarla birlikte elektrik hizmeti günde en fazla 4 saat veriliyor. Hükümet de yeterli yakıt sağlamıyor. Bunun faturasını kavurucu sıcaklarda elektrik kesintileriyle imtihan edilen halk ödüyor.” ifadelerini kullandı. 
Bağdatlı Samir Saadi de her yaz döneminde elektrik kesintisinin arttığını dile getirerek, "Hükümet, fazla elektrik tükettiği gerekçesiyle vatandaşı suçluyor. Ama elektrik hizmetini veremeyen kendileri bu işin suçlusu. Seçim öncesi elektrik akışında sorun olmuyor ama seçimler sonrası bozuluyor.” dedi. 
İran, biriken borçları nedeniyle geçen perşembe Irak’a elektrik akışını kesmişti. Ülkede temmuz ayıyla birlikte sıcaklıklar zaman zaman 50 dereceyi geçiyor.
(AA/RÇ/HÖ)

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Son Güncelleme: 08.07.2018 13:23
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