Temas Grubu, Kıbrıs Sorununun En Kısa Zamanda Çözülmesini İstiyor

Adada Temaslarda Bulunan Avrupa Parlamentosu (Ap) Kıbrıslı Türklerle Yüksek Seviyede Temas Grubu'nun, Kıbrıs Sorununun En Kısa Zamanda Çözülmesini İsteyerek, Avrupa'nın Meşgul Olduğu Başka Sorunlar Olduğuna İşaret Ettiği Belirtildi.

Fileleftheros gazetesi "Kıbrıs Sorunu En Kısa Zamanda Çözülsün... Roucek Avrupa Parlamentosunun Acele Ettiğini, Çünkü Başka Sorunların Da Var Olduğunu Söyledi" başlıklarıyla aktardığı haberinde, Temas Grubu Koordinatörü Libor Roucek dün yaptığı açıklamalarını aktardı.



Habere göre Roucek, "Kıbrıs Cumhuriyetinin AB üyesi olduğunu ve Kıbrıs Türk toplumunun da AB üyesi olduğunu görmek istediklerini" ifade etti.



Bu teze netlik kazandırmaya çağrılan Roucek, "her ne olursa, bunun üzerinde anlaşmaya varılmış çözüm çerçevesinde olması ve Kıbrıslı Türklerin katılımının garantilenmesi gerektiğini" belirtti.



Temas grubunun rolüne değinen Roucek, "Kıbrıs Türk toplumuyla temasa geçmek, bağ rolünü yerine getirmek ve (Kıbrıslı Türklerin) görüşlerini Avrupa Parlamentosuna götürmek için Kıbrıs'a geldiklerini" söyledi.



Temas Grubunun Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmeler hakkında ne yapacağı ve rapora nelerin dahil olacağı hakkında bilgi veren Roucek, "gelişmeleri kaydedeceklerini ve olumlu ya da olumsuz gelişmelerle ilgili herhangi bir şeyin dahil olmasından kaçınılacağını" ifade etti.



Haberi "BM Kararları Temelinde Çözüm... Temas Grubu Başkanlar Konferansına Rapor Sunacak... Otonom Kayıp Şahıslar Komitesinin Rolü Önemli" başlıklarıyla veren Haravgi gazetesine göre Temas Grubu, Kıbrıs sorununa mümkün olan en kısa zamanda çözüm bulunması yönünde iki toplum ve iki lideri cesaretlendirmek için Kıbrıs'ta bulunduklarını belirtti.



Gazeteye göre Roucek, "Kıbrıs sorununun çözümünün BM kararlarına dayanması gerektiğine" işaret etti.



"Müzakerelerin sonuçlanmasının iki lidere bağlı olduğunu" söyleyen Roucek, "Kıbrıs sorununun çözümü olduğu sürece, bunun iki toplum tarafından onaylanması gerektiğini" belirtti.



Roucek, adadaki Otonom Kayıp Şahıslar Komitesinin de önemine işaret etti.



Haberde, Temas Grubunun, ziyaretlerinin sonunda tüm faaliyetlerine değinecekleri yıllık raporu yazacağını ve bunu (Avrupa Parlamentosu) Başkanlar Konferansına sunacağı kaydedildi.



Haravgi gazetesi: "BM Kararları Temelinde Çözüm... Temas Grubu Başkanlar Konferansına Rapor Sunacak... Otonom Kayıp Şahıslar Komitesinin Rolü Önemli"



Simerini gazetesi ise haberi "En Kısa Zamanda Çözüm... AP Grubu Kıbrıs'taki Temaslarını Tamamladı... Temas Grubu: Kıbrıslı Türklerin De AB Üyesi Olduğunu Görmek İstiyoruz" başlıklarıyla yansıttı.



TEMAS GRUBU İNGİLİZ OKULUNDAKİ DİPLOMA TÖRENİNE KATILDI



Öte yandan Politis gazetesi AB'nin "Euroscola" programı çerçevesinde Avrupa Parlamentosunun işleyişini görmek üzere Strasboug'a giden İngiliz Okulu öğrencileri için dün düzenlenen diploma törenine Temas Grubunun da katıldığını yazdı.



Haberde yaklaşık bir hafta süren Euroscola programına İngiliz Okulu öğrencileri, KKTC'deki okullardan öğrenciler ve AB üyesi ülkelerden diğer gençlerin katıldığı belirtildi.