Telefonuna Porno İndiren Kamyon Şöförü

Telefonuna porno indiren uykusuz kamyon şöförü iki kişiyi ezdiİngiltere'de yaşanan trajik olayda, 2 günde sadece 4 saat uyku uyuyan kamyon şöförü John Kirk, ölümlü trafik kazasına sebep oldu.Mirror gazetesinde yer alan habere göre, kamyon şöförü Andrew Nimmo ile piyanist Lada Khazanovych otoyolda hafif hasarlı bir kaza yaptılar. Araçlarını otoyol kenarındaki cebe çeken sürücüler, iki aracın arasında olayı konuşuyorlardı. Dakikalar içinde John Kirk'ün kullandığı kamyon, otoyol cebinde duran Lada'nın aracına çarptı ve iki sürücünün araçların arasında kalarak ezilmesine sebep oldu.Kamyon sürücüsü Andrew Nimmo olay yerinde hayatını kaybetti. Polonya doğumlu piyanist Lada Khazanovych ise ağır yaralandı ve uzun süre tedavi gördü.Ağustos ayında yaşanan kazanın mahkemesi dün sonuçlandı. Mahkemede, kamyon sürücüsünün 2 günde sadece 4 saat uyku uyuduğu açığa çıktı. Telefonuna porno indiren John Kirk'ün kazadan kısa süre önce herhangi bir handsfree seti veya kulaklık kullanmadan 1 saat boyunca telefonla konuşarak diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı da belirtildi.Trafik kurallarına uymayan Kirk'ün daha önceden iki kez dikkatsiz araç kullanmaktan ceza aldığı ortaya çıktı.Tehlike araç kullanarak cinayete sebep olma, tehlikeli araç kullanarak adam yaralama ve dinlenme saatleri konusunda yalan söyleme suçlarını kabul eden 26 yaşındaki John Kirk, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Sol resim: 5 yıl hapis cezası alan John Kirk.Sağ üst resim: Kazada hayatını kaybeden kamyon şöförü Andrew Nimmo.Sağ alt resim: 6 Ağustos 2014'te gerçekleşen kaza anı.