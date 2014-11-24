Telefonda Görüştüler

BEYAZ SARAY: "BAŞKAN YARDIMCISI, KIBRIS KONUSUNDA BM ARABULUCULUĞUNDAKİ UZLAŞMA GÖRÜŞMELERİNDE DAHA YAPICI BİR YOLA GERİ DÖNEBİLMEK VE KARŞILIKLI YARAR SAĞLAYAN ÇÖZÜMLERİN ARANMASI ÇABALARINI CANLANDIRMAK İÇİN TANSİYONUN AZALTILMASI İHTİYACINA İŞARET ETTİ"

Washington, 24 Kasım 14 : ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nicos Anastasiades ile telefonda görüştü.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın Anastasiades'ı, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TC Başbakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgilendirdiği ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri konuştuğu bildirildi.

Biden'ın, Kıbrıs konusunda BM arabuluculuğundaki uzlaşma görüşmelerinde daha yapıcı bir yola geri dönebilmek ve karşılıklı yarar sağlayan çözümlerin aranması çabalarını canlandırmak için tansiyonun azaltılması ihtiyacına işaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada, iki liderin adanın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak tekrar birleşmesine yönelik taahhütlerinin altını çizdiği ifade edildi.