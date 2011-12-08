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Telefon Borcu Olan Bu Habere Üzülecek

Yargıtay telefon borcu olana uygulanacak yasal gecikme faizinin yüzde 9 değil, yüzde 15 olmasına karar verdi

Telefon Borcu Olan Bu Habere Üzülecek

Yargıtay telefon borcu olana uygulanacak yasal gecikme faizinin yüzde 9 değil, yüzde 15 olmasına karar verdi

08 Aralık 2011 Perşembe 09:36
Telefon Borcu Olan Bu Habere Üzülecek
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Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, telefon borcuna ödenecek faiz konusunda abonelerin aleyhine ilginç bir karar verdi. Karara göre tüketicilerinödemedikleri borçlara ticari işlerde uygulanan temerrüt faizi uygulanacak.

Yargıtay kararını telefon şirketinin tacir olması nedeniyle abonelik sözleşmesinin de ticari iş olarak sayılması gerektiği gerekçesine dayandırdı. Karara göre telefon borçlarına yüzde 9 olan yasal faiz yerine bu yıl için yüzde 15 oranındaki ticari faiz uygulanacak.

Temerrüt Faizine İtiraz Etti

M.S isimli vatandaş, ödemediği 232.47 TL’lik telefon borcuna, ticari işlerde uygulanan temürrüt faizi yani yüzde 15 oranı uygulanınca Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurdu. Hakem Heyeti alacağın yasal faiz ile yani yüzde 9 ile tahsiline karar verdi. Buna karşılık Türk Telekomünikasyon’un alacağa 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2/II maddesinde belirtilen ticari işlere özgü faiz istenebileceğini belirterek Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptalini istedi.

Bursa Tüketici Mahkemesi davalının tüketici olması nedeniyle ancak yasal faiz istenebileceği gerekçesiyle, talebin reddine ilişkin karar verdi. Ancak bu karar Yargıtay Başsavcılığı’nca kanun yararına temyiz edildi.

Çünkü Telekom tacirdir

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararında taraflardan yalnız biri için ticari iş mahiyetinde olan sözleşmelerin kanunda aksine hüküm olmadıkça diğeri için de ticari iş sayılacağı belirtildi.

Buna göre davacının (Türk Telekom) tacir olması nedeniyle 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2/II maddesi gereği faiz uygulanabileceğine hükmetti. Kararda şöyle denildi:

“2/II maddesince Merkez Bankası önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli oranlar için uyguladığı faiz oranı (yasal faizden) fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir.

Buna göre bir tarafı tacir olduğu gerekçesiyle birçok borçta Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı üzerinden faiz talep edilecek.

2007’den İtibaren Uygulanacak

Bu faiz oranı 2007 yılından itibaren sırasıyla yüzde 29, 25, 20, 16 ve 15 oranında uygulanacak. Yasal faiz oranının yüzde 9 olduğu düşünüldüğünde faiz miktarı 2 kata yakın olacak. Kararın sabit telefon aboneliği sözleşmeleri dışında cep telefonları, televizyon aboneliği gibi çok geniş bir alanda uygulanan faizleri de etkileyebilecek. 

Son Güncelleme: 08.12.2011 09:36
Anahtar Kelimeler:
BorçTelefonFaizYargıtay
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