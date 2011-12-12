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Telefon borçları için son gün 19 Aralık

Borçların En Geç 19 Aralık'a Kadar Ödemeleri Gerektiğini Açıkladı

Telefon borçları için son gün 19 Aralık

Borçların En Geç 19 Aralık'a Kadar Ödemeleri Gerektiğini Açıkladı

12 Aralık 2011 Pazartesi 08:30
Telefon borçları için son gün 19 Aralık
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Telekomünikasyon Dairesi Müdürü İrfan Özakalın yaptığı yazılı açıklamada, 19 Aralık sonu itibarıyla hesaplarını kapatmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin telefon irtibatlarının bilgisayar aracılığıyla kesileceğini kaydetti.

Özakalın, Eylül 2010 ayı sonu itibarıyla daireye 6 aylık fatura dönemi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarının ise iptal edilerek aboneliklerinin sonlandırılacağını belirtti.

Abonelerin mağdur olmamaları için Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişeleri veya anlaşmalı bankalara başvurarak borçlarını kapatmalarını isteyen Özakalın, eline fatura ulaşmayan abonelerin 163 sesli yanıt servisinden borçlarını öğrenebileceklerini kaydetti.

Son Güncelleme: 12.12.2011 08:30
Anahtar Kelimeler:
BorçBankaTelekomünikasyonTwelefon
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