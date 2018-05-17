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Tekerlekli sandalyeye dökülen kan: Fadi Ebu Salah

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Filistinliler tarafından düzenlenen barışçıl gösterilere yönelik katliam girişiminden genç, yaşlı, kadın, çocuk hatta engelliler bile kurtulamadı.

Tekerlekli sandalyeye dökülen kan: Fadi Ebu Salah

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Filistinliler tarafından düzenlenen barışçıl gösterilere yönelik katliam girişiminden genç, yaşlı, kadın, çocuk hatta engelliler bile kurtulamadı.

17 Mayıs 2018 Perşembe 13:58
Tekerlekli sandalyeye dökülen kan: Fadi Ebu Salah

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Filistinliler tarafından düzenlenen barışçıl gösterilere yönelik katliam girişiminden genç, yaşlı, kadın, çocuk hatta engelliler bile kurtulamadı.


Gazze sınırında 14 Mayıs'ta ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve vatanlarının elinden alınışını ifade eden Nekbe'yi (Büyük Felaket) anmak için düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin şehit ettiği 62 Filistinliden biri de tekerlekli sandalye mahkûmu 30 yaşındaki Fadi Ebu Salah oldu.


Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde 1988'de dünyaya gelen Ebu Salah, 2008'de İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda iki ayağını kaybederken, 10 yıl sonra bu kez aynı fail tarafından Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere katılan Filistinlilere yönelik katliam girişiminde tahrip gücü yüksek bir merminin göğsüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.


AA ekibi, Ebu Salah, eşi ve 5 çocuğu ile şehadetinden birkaç hafta önce 30 Mart’ta Filistin Toprak Günü münasebetiyle Gazze sınırında kurulan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çadırında röportaj yapmıştı.


Ebu Salah, son röportajında, "Filistin kurtulana ve abluka kırılana kadar" engelinin kendisini bu gösterilere katılmaktan alıkoymayacağını söylemişti.


İSRAİL’İN İŞLEDİĞİ SUÇLARIN ŞAHİDİ TEKERLEKLİ SANDALYE


AA ekibi bu kez evini ziyarete gittiğinde Ebu Salah "yoktu", ancak tekerlekli sandalyesi ona karşı iki kez işlenen suçun bir şahidi gibi orada duruyordu.

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Ebu Salah'ın eşi 30 yaşındaki Amine Ebu Salah, haberi aldığında şoka uğradığını, eşinin başına gelenlere ilk anda inanamadığını söyledi. Çünkü İsrail askerlerinin, herhangi bir tehdit oluşturmayan, tekerlekli sandalye mahkûmu engelli bir adamı infaz edeceğini düşünememişti.


Çocuklarına sarılan acılı kadın, "Sanki biliyordu... Bana çocuklarımıza sahip çıkma nasihatinde bulundu ve çıktı. Omuzlar üstünde geri döndü." dedi.


Gözü yaşlı eş, Ebu Salah'ın iki ayağını kaybetmesine rağmen bu gösterilere katılmasını ise, "Fadi, topraklarımıza, vatanımıza, Kudüs'ümüze bağlılığımızı işgal gücüne göstermeyi ve canımızı Mescid-i Aksa'ya feda edeceğimiz mesajını düşmana vermeyi hedefliyordu." sözleriyle açıkladı.


BEŞ ÇOCUK YETİM KALDI


Ailesi, Ebu Salah'ın ihtiyaçlarını gidermek ve ailesine eşlik etmek üzere büyük önem vererek modifiye ettiği tekerlekli sandalyesini evinin önünde kurulan taziye çadırının önüne koydu. 
Eşiyle 2010'da evlenen Ebu Salah, en küçüğü bir yaşındaki Liyan olmak üzere 5 çocuk babasıydı.


 

Son Güncelleme: 17.05.2018 17:45
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