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Tekerleği kırılan uçak gövdesi üzerine iniş yaptı.

SKY Havayolları’nın yolcu uçağı, saat 12.06’da Antalya Havalimanı’na inişi sırasında büyük tehlike atlattı.

Tekerleği kırılan uçak gövdesi üzerine iniş yaptı.

SKY Havayolları’nın yolcu uçağı, saat 12.06’da Antalya Havalimanı’na inişi sırasında büyük tehlike atlattı.

10 Ekim 2011 Pazartesi 15:07
Tekerleği kırılan uçak gövdesi üzerine iniş yaptı.
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SKY Havayolları’nın Almanya’nın Baden Baden kentinden gelen yolcu uçağı, saat 12.06’da Antalya Havalimanı’na inişi sırasında büyük tehlike atlattı. Uçak, ana iniş takımındaki sağ lastiğin patlaması sonucu sağ kanadı üzerine yatarak bir süre pistte motor üzerinde ilerledikten sonra durabildi.

İçerisinde 6 mürettebat ve 156 yolcusu bulunan uçaktakiler hepsi yaralanmadan tahliye edildi. SKY Havayolları’nın Boeing 737- 400 tipi 'ZY 8756' sefer sayılı yolcu uçağı, Almanya’nın Baden Baden Havalimanı’ndan saat 09.00’da Antalya’ya gelmek üzere havalandı. İçerisinde 6 mürettebat ve 156 yolcusu bulunan uçak, saat 12.06’da Antalya Havalimanı’na inişte tehlike atlattı. İniş sırasında pist başında sağ ana iniş takımındaki sağ lastiği patlayan uçak, sağ kanadı üzerine yatarak bir süre sağ motor üzerinde ilerledikten sonra pist içinde durabildi. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) görevlilerinin müdahalesiyle uçaktaki yolcular sorunsuz olarak tahliye edildi. ''YOLCULARDA SORUN YOK'' Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Mehmet Yavuz, "Uçağın motoru bir miktar sürttü. Sağ iniş takımı kırılınca kanadın altındaki motor sürttü. Yolcularda bir sorun yok, bagajlarıyla birlikte tamamı tahliye edildi. Uçağın bakıma alınması için İstanbul’dan teknik ekip bekliyoruz" dedi. ''ÇOK ÖNEMLİ DURUM YOK'' SKY Havayolları’nın sahibi Talha Görgülü ise "Çok önemli bir durum yok. Bilinmeyen bir nedenle önce cantın üzerine oturdu, sonra katlanma meydana geldi. Uçak sağ motor üstüne çöktü. Pilotlarımız uçağı pist içinde tutmayı başardı. Yolcular tahliye edildi. Konuyla ilgili şirketimizin teknik bölümü ve Sivil Havacılık uzmanları inceleme yapacak" diye konuştu.

Son Güncelleme: 10.10.2011 15:07
Anahtar Kelimeler:
UçakGövdesi.
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